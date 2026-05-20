套房不夠住！她嘆「2房租金都能繳房貸」　網見1關鍵搖頭

▲原PO想知道大家是否都有買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露育兒與居住的兩難，表示自己與先生育有一子，隨著孩子長大，原本租的大套房空間已不敷使用，因此她就想知道，有家庭的大家都有買房子嗎？還是會覺得租屋較為划算呢？貼文曝光後，引起討論。

夫妻育有一子，曝兩人收入

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這名女網友在Dcard上，以「有家庭的你們都有買房嗎？」為標題發文。原PO透露，自己目前36歲，6年前結婚生子。夫妻兩人的工作收入算是一般，她的月薪約4萬元，而先生因為從事業務性質工作，收入較不穩定，有時只有3、4萬，業績好時則能達到10幾萬。

頭期款難存到，陷「租屋、買房」兩難

原PO透露，目前一家三口租住在一間超級大套房內，但隨著孩子逐漸長大，大套房的空間開始顯得不足，且她也想讓孩子有自己的房間，因此開始考慮買房的可能性。而為難的是，兩房的租金都足以繳房貸了，可是房子漲價的速度又太快，夫妻倆根本難以存到頭期款，所以她就想知道，有家庭的大家都有買房子嗎？還是會覺得租屋較為划算呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果付房租都顯得吃力，頭期款也還沒存到，建議先思考如何提高薪資水平再說」、「如果連頭期款都存不到那還是暫時先打消買房的念頭」、「以你們條件買房會很辛苦，你老公收入很不穩定，如果剛好領個3～4萬真的很緊、除非固定每個月7萬以上」、「沒頭期為什麼要想買房？不要聽別人說什麼，租金的錢都能買房子了，沒頭期就是沒頭期」。

也有網友則認為，「房子是為了以後你們自己有一個安身之處，租房就是幫別人繳房貸，有人說買房就不敢離職，你租房也不能離職啊，還不是要繳租金？那不如繳自己的房」。