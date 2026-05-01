2025西屯唯一賣破百戶案　第一線揭：主力買盤是8年級

▲台中市2025年僅7場預售案銷售筆數突破百筆，西屯區唯一進榜的為「勝美上安」，全年售出136戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2025年僅7場預售案銷售筆數突破百筆，過去房市重鎮西屯區，僅1案入榜，在市場買氣轉趨保守之際，現場人員透露，主力買盤為8年級生，科技業佔5成，光台積電員工就佔了買盤3成。

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台中市2025年僅7場預售案銷售筆數突破百筆，包含西區豪宅代表「勤美之真」、烏日區「櫻花大綻」、太平區「由鉅敘真」等。其中，西屯區整年度預售案共銷售815戶，賣破百戶的個案僅寶佳機構旗下的「勝美上安」，全年售出136戶，意外的是，8年級生竟成為主力。

現場專案經理莊智勝分析：「購屋族群中，8年級生占比快速攀升，且以中部科學園區工程師族群為主力，台積電員工就占3成。」

莊智勝說：「科技族群普遍具備穩定收入與高工時特性，因此挑選物件從公設規劃到建材配備，皆為評估重點。」

實際已購戶、8年級生Eddie就說：「12期重劃區，只隔一條台灣大道就到7期，隔幾條路就到逢甲，生活機能成熟，整體地點好、配備到位、多樣公設規劃，是購買的主因。」

而南屯區賣破百戶的除豪宅鐵粉支持的「雙橡園1518」外，「亞昕織御」同樣突破百筆銷售。現場專案經理劉偉立表示：「『織御』60秒進南屯站，可一線直達高鐵烏日站，地點就是蛋黃區地段，具備強大的保值增值實力。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「目前預售案要賣得動，除地段要好，價格要漂亮，要關注區域是否有產業或人口進駐，連外縣市的購屋族都心動的個案，真正有保值空間的不是房子，是『位置』。」





▲8年級生Eddie（中）認為12期重劃區，只隔一條台灣大道就到7期，隔幾條路就到逢甲，生活機能成熟，成為他購買主因。（圖／記者陳筱惠攝）

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