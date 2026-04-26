「永吉松隆天橋」倒數拆除！　施工時間曝光



▲永吉松隆天橋於5月1日起拆除。（圖／翻攝自台北市工務局）



記者陳香菱／綜合報導

位於台北市松隆路及永吉路交叉口的「永吉松隆人行天橋」，將正式走入歷史！市府歷經試封閉與交通配套優化後，決定於115年5月1日、2日凌晨展開拆除工程。施工期間將對周邊路段交通進行管制，用路人務必留意行車動線。

天橋走入歷史！ 推動「人本交通政策」



市府工務局新建工程處指出，隨著松隆路人行環境改造工程去年完成，市府已為人行動線進行充分調整，像是行穿線退縮等改造措施，讓市民逐步適應地面化通行方式。在確認周邊人行設施完善後，「永吉松隆人行天橋」拆除工程正式進入倒數階段，預計將以更直覺且安全的通行環境迎接來往人潮。

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▲松隆路南向交通管制及改道動線。（圖／翻攝自台北市工務局）



分階段深夜施工 主梁與樓梯拆除兩夜完成



新建工程處採用分階段施工策略，全力減低交通影響。中區工務所主任洪辰儒表示，這次拆除工程選擇於夜間車流量低峰時段進行，施工時間均安排在凌晨0時至6時之間。

洪辰儒指出，第一晚（5月1日），工程人員將對鋼結構主梁進行切割吊裝，並將主梁放置地面進行解體作業；第二晚（5月2日），將完成兩座樓梯的拆除。施工過程由專業技術團隊全程監控，確保噪音最低化並嚴守安全標準。



▲松隆路北向交通管制及改道動線。（圖／翻攝自台北市工務局）



交通管制措施 提前改道減緩影響



施工期間，周邊交通將實施管制。新建工程處提醒，松隆路（松信路至永吉路段）南北向全線車道將於5月1日及2日凌晨0時至6時封閉，用路人建議改由松信路及永吉路繞行。

永吉路西向最外側車道亦將封閉，其餘車道則維持通車。此外，施工區域的交通引導將有專人現場指揮呼應行駛。市府呼籲駕駛朋友配合並減速慢行，確保安全通過工區。