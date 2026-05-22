嫌男友家「前女友參與裝潢」！她月薪5萬想衝預售屋　網搖頭

▲原PO介意住在「前女友參與裝潢」的房子。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，男友的房子裝潢時，前女友有一起參與，她搬進去同居後，因為裝潢風格不合，加上心裡有疙瘩，直呼住在裡面「好噁心」。雖然男友提議重新裝潢，但她覺得太麻煩，所以有意直接買預售屋，她該如何說服對方呢？貼文曝光後，引發討論。

前任參與裝潢，讓她很介意

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這名女網友在Dcard上，以「可以接受住『前女友裝潢』的房子嗎？」為標題發文。原PO表示，自己與男友交往3年才同居，但男友現居的房子，是當初打算跟前女友結婚時買的，裝潢也有讓對方參與。

原PO坦言，除了不喜歡前任偏愛的鮮豔色系，更受不了房子裡彷彿有前任的存在。之後，男友提議可以重新裝潢，但原PO覺得要等好幾個月太麻煩，且只改表面也無法消除心裡的疙瘩，她實在過不去自己心裡那關。

月入5萬，被預售屋吸引

原PO接著透露，自己月薪大約5萬元，原本只打算買股票，直到最近因為此事而開始看房，她才發現買預售屋的門檻比想像中低。她認為工程期有3到5年，可以慢慢存交屋款，就算男友不一起買，自己的薪水應該也付得起房貸。為此，她有意說服男友將自己的房子租出去，因此想知道要用什麼說法比較好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「月薪5萬毛一堆，有得住就不錯了」、「月薪5萬你一該出不起裝潢款吧，出不起就閉閉」、「如果我是女友的話，會學著放下、不要沒事找事，為了自己的情緒搞得對方一堆麻煩，這是一種情勒，重要的是對方有沒有還跟前任藕斷絲連吧」、「月薪5萬能買房？奇怪，我怎麼覺得我不行」、「5萬買什麼？工程款都付不起」。