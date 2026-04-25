被趕出門！她月薪5萬「想賣股買房」　網喊支持：拿出來換自由

▲原PO考慮賣掉股票買房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露心聲，表示自己今年29歲，月薪5萬，原本住在家裡，並將存款投入股市，但日前因為隱私問題與父母大吵一架，並被趕出去。她考量到在台北租房子，租金就占薪水一大部分，因此考慮「賣股變現」，將其當作買房頭期款，這樣會太衝動嗎？貼文曝光後，引起討論。

住家裡雖省錢卻沒自由

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這名女網友在Dcard上，以「29歲被家裡趕出來，股票變現買房會太衝動嗎」為標題發文。原PO表示，自己薪水穩定，由於住家裡省下開銷，大半存款都在股市裡。只是，住家裡的代價是毫無隱私，連回家時間都要被碎念。

考慮扛房貸換自由

日前，原PO與父母大吵一架，因此媽媽就要她搬出去。她算了自己的存款，本來打算租套房，但發現台北能住人的套房租金都要2萬多，占了薪水一大部分，因此後來她又考慮賣掉部分股票，並拿去當房子的頭期款。她近期陸續看了三重、中和與板橋一帶的建案，發現有不少「低自備款」的選擇，雖然扛房貸壓力大，但她心想，這樣至少不必再看家人臉色。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「支持拿出來換自由」、「這操作其實很合理，5萬薪水與其幫房東付房貸，不如趁年輕有新青安槓桿開下去，現在不買，以後真的會後悔」、「台北房租真的貴到嚇死，如果有能力真的可以買耶，還能獲得自己的小天地超棒的」、「我也覺得可以適當獲利了結，不被家人情勒，有能力的話，自己擁有一間房真的很讚」。但也有網友認為，「買房是長遠計畫，急著買以後問題更多，都有賺了租個房慢慢做功課研究吧」。