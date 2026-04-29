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不靠建商！板橋「富豪社區」海砂屋自主都更　容積紅利多拿15%

▲▼板橋富豪社區海砂屋都更案。（圖／新北市政府提供）

▲板橋富豪社區海砂屋都更案，左為現況，右為更新模擬圖。（圖／新北市政府提供）

記者陳致平／新北報導

新北市板橋區「富豪社區」於2019年被鑑定為海砂屋，因遲遲等不到建商進場，住戶決定採取自主都更方式重建，透過市府專案輔導，歷經多年的整合於23日正式動土開工，未來將興建3棟地上15至19層、地下4層的住商混合大樓，總戶數約206戶，預計2029年底完工。

板橋富豪社區位於中山路2段及中山路2段416巷38弄所圍街廓中，基地面積3457平方公尺，目前共有68戶，為屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建物。該社區於 2019 年被鑑定為海砂屋，面對建築結構惡化及居住安全威脅，住戶雖有強烈重建意願，卻面臨無建商承接的僵局。本案規劃興建 3 棟地上 15 至 19 層、地下 4 層的住商混合大樓，總戶數約 206 戶。除了居住環境升級，社區更實踐「公私雙贏」，將回饋約 784 平方公尺的日照中心。屆時，長輩在自家樓下即可享有專業照護，提升在地安老機能。

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▲▼板橋富豪社區審議通過海砂屋都更 。（圖／新北市政府提供）

▲板橋富豪社區為屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建物 。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，富豪社區是新北市自主都更的重要標竿。住戶在克服意見整合等重重難關後，凝聚共識自行推動，並透過市府「都更二箭」政策，獲得 15% 的基準容積加給，使基準容積由 300% 提升至 345%，大幅強化了重建的可行性與居住空間品質。

都市更新處補充，為加速危險建築改建，市府提供包括海砂屋免費鑑定、專業技術諮詢及多元都更重建管道（如都更一、二、三箭）。富豪社區的成功動土，象徵市府「便民、利民、愛民」政策落實，未來將持續協助民眾改善老舊環境，確保市民都能住進安全的新家。

關鍵字：富豪社區海砂屋自主都更板橋

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