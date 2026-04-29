北市預售屋均價跌3%　新北飆漲14.6%、桃園增10.3%

▲台北市預售屋均價從121.5萬降到117.9萬，1年小跌約3%。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

房市研究機構《住展雜誌》統計北北桃近兩年住宅預售市場價格變化，顯示台北市房價小幅回落，而新北市與桃園市則出現明顯上揚。

住展雜誌23日透過新聞稿指出，台北市2025年預售屋平均成交單價為每坪117.9萬元，較2024年的121.5萬元下修約3%。分析指出，這與近一年房市交易量縮、價格出現修正有關，但核心精華區仍維持穩定需求支撐。

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相較之下，新北市與桃園市呈現不同走勢。新北市2025年平均單價達73.2萬元，較2024年的63.9萬元上漲14.6%；桃園市則由39.8萬元升至43.9萬元，年增10.3%。

▲北北桃2025年預售屋平均成交單價。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



根據中央社報導，住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，台北市雖有蛋黃區剛性需求支撐，高價產品仍具買氣，但整體房價已逐漸接近上限，成長動能有限。反觀新北與桃園，因高單價產品交易占比提升，帶動整體均價上揚。

進一步觀察區域分布，新北市板橋、中永和、新店與三重等核心行政區，2025年交易占比達55.3%，較前一年增加約15個百分點；桃園市中壢與桃園區交易比重則升至42.5%，年增近8個百分點。這些區域因生活機能成熟、發展前景佳，在市場轉冷時反而更吸引買方進場。

此外，高價產品占比明顯提升。新北市每坪90萬元以上預售案交易量，從2024年不到3%攀升至2025年逾10%；桃園市單價突破60萬元的產品，占比也由3.6%增至近10%。相關交易多集中於核心區域或特定開發區。

整體來看，業者認為台北市房價具「天花板效應」，波動有限；而新北與桃園在價格基期較低與產品升級帶動下，仍具價量成長空間。