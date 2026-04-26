觀望林口預售屋1年「房價停滯」憂買在高點！網1原因喊：可以買

▲林口房價是否到頂？（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，觀望林口房市已經有一段時間，觀察下來發現，近一年多來當地房價似乎沒有明顯上漲，開始懷疑林口房價是否已經來到高點。對此，信義房屋專家表示，以現在的氛圍來說，房價有點弱，往上漲的機率很小，不過不單單是林口，這是全體性的狀況，主要原因跟政策管制有關。

林口房價停滯？他憂預售屋買在高點

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有網友在PTT發文，過去看房時原本期待林口仍有增值機會，但近期觀察下來，感覺房價已進入停滯狀態，不像前幾年有明顯漲勢。他因此好奇，2026年甚至2027年，林口房市是否還有機會再往上走？

他好奇，若現在進場買預售屋，等到2028、2029年交屋時，房價會不會仍維持原地踏步，甚至會有買在高點的風險？

貼文一出，網友紛紛表示，如果只是自住的話就沒差，「可以買，但高端局，要很會挑物件。建議自住慢慢漲」、「先自己釐清一下你買房的目的是為了自住、在意生活品質，還是投資追求報酬最大化」、「自住有地緣關係就無腦買」。也有網友給出建議，「林口就外圍又濕又冷的山上，還交通不便，你現在接盤，第一批買的人謝謝你」、「自由工作者或不趕上班，很適合買林口」、「林口機能比較好只有A9，A7太偏，A8吃長庚醫院周遭，除非在林口上班剛需，不然沒必要選林口」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在的房市來說，要繼續漲的話很困難，最大原因是政策管制，「這是全體性的狀況，不單單是林口」。此外，曾經理也提到，林口近年來發展越來越成熟，生活機能也越來越完善，有需求的人就買，如果擔心塞車、通勤問題，可以先到附近租房感受一下。