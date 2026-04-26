「新青安2.0」擬上路　台經院院長：新制朝3方向調整、抑制投機

▲「新青安2.0」預計今年8月上路，調整內容備受關注。。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／鏡週刊

新青安房貸將於今年7月底退場，市場普遍預期將推出「新青安2.0」，新版調整方向備受關注，台經院院長、央行理事張建一24日表示，政策仍延續協助年輕族群購屋，但考量過去的案例做出調整，預計「新青安2.0」未來將朝三面向方向調整，包含房貸成數、房貸額度與加強防堵投機。

張建一指出，新制朝三大優化方向調整，並強化配套規劃，讓資源更聚焦自住需求，降低市場炒作空間。

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▲台經院長張建一。（圖／記者陳家祥攝）

公股行庫高層則認為，預期明年8月推出的「新青安2.0」在核心架構上將維持不變，包括最長40年貸款年期、最長5年寬限期，以及最高1,000萬元貸款額度。

房市方面，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，今年329檔期推案明顯降溫，六都與新竹地區總銷約5512億元，年減逾三成，顯示建商推案轉趨保守；她分析，在信用管制與利率環境影響下，買賣雙方資金皆受限制，市場普遍期待政策適度調整，以帶動交易回溫。

台經院認為，房市仍處整理階段，短期成交量難有明顯成長，價格走勢以盤整為主。20260424fin009



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