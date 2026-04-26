A7預售屋轉手開888萬「價格可議、願賠售」！網見條件嘆：砍半再說

▲A7重劃區。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有房仲刊登桃園市龜山區A7的預售物件，屋主2022年6月以872萬元入手，開價888萬元，價格可再談，「願意賠售」，房屋類型為大樓事務所，位於28樓，權狀約29.75坪，主建物12坪，含坡道平面車位。消息曝光，PTT網友驚呼，「現在好像是賠售，但其實是惜售，再過幾年絕對崩更慘」。

原入手價872萬 價錢可議



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有房仲在PTT房版發文，貼出的A7房子出售的消息，屋主2022年6月以872萬元入手，如今打算出售，開價888萬元，價格還可以談，願意賠售，房屋為預售屋，類型為大樓事務所，格局為0房1廳1衛，「屋主非常有誠意想賣，願意賠售，幫助資金有限的首購族，價格都可以談。」

據了解，該戶位於29樓建物中的28樓，物件權狀約29.75坪，含約9.49坪坡道平面車位，扣除車位後建物面積約20.26坪，主建物約12.3坪，格局為0房1廳1衛，主打A7低總價與距離捷運約650公尺等條件。

消息一出，網友驚呼，「A7供應過多，真的」、「說賠售，買在那邊的人情何以堪」、「林口濕氣這麼重，機能又普，誰要買」、「買到A7還買事務所，還小間的，真的慘，價格砍半賣賣看吧」。底下還有網友留言，「550萬現金，要的話私我」。

也有人指出，賠售也許只是話術，「原本預計賺200萬，現在只賺150萬」、「預計賺個3、5百萬，結果只賺100萬，不賠嗎」、「我看你是不懂喔，賠售的意思是少賺」。還有人指出，「應該是看股市太好，急著改資產配置」、「說真的股市噴成這樣，誰想要資金被卡在這」、「趕快賣房拿現金投入股市阿」。