「黃子佼同社區」豪宅月租40萬　單價2800元超越信義區

記者項瀚／台北報導

藝人黃子佼居住的中山區豪宅「台北1號院」頗具話題，該社區10樓最新以每月40萬元出租，比去年行情高出1倍之多，價碼甚至超越不少信義區、大安區頂級豪宅，相當驚人。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！ 內行：賣得動的建案共通3條件

▲中山區豪宅「台北1號院」10樓戶以每月40萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝人黃子佼約10年前，以1.26億元買下中山區豪宅「台北1號院」高樓層，自此之後該豪宅也常常成為話題。近年該社區行情走升，2021年~2023年還在9字頭，2025年已成交每坪135萬元，創社區新高。

租金方面，實登以來「台北1號院」只有2筆租賃交易。第一筆是2025年5月，16樓戶每月18.5萬，權狀139坪、平均單價1300元。

有趣的是，最新實登揭露「台北1號院」10樓戶在1月以每月40萬元出租，比去年價碼整整高出1倍以上，該戶權狀145坪、平均單價2800元。經查謄本，該戶屋主為洪姓自然人，在去年以配偶贈與取得。

▲「台北1號院」租賃交易資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產中山南京加盟店長林榮昭表示：「『台北1號院』位於新生北路二段，雖然低樓層具高架橋抗性，但中高樓層具林森公園景觀，近年在中山區新案單價走高的情況下，加上社區屋齡僅11年也不舊，成交單價站上120萬元以上也屬合理。」

至於租金方面，林榮昭表示：「本次揭露的10樓戶月租40萬元，其中實登備註含管理費，多少增加租金成本，但租金價碼飆高，推測主要還是與裝潢條件、租約條件有很大的關聯。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「台北市豪宅租賃的主要客戶來自於外企，也因此信義計畫區的交易最為集中，再來是房價最高、生活環境舒適的大安區，尤其是大安森林公園周圍，以及以生活環境及美國學校為亮點的天母地區，而中山區需求就相對較低，但仍有部分日商企業高層及企業主會承租。」

從租金單價角度來看，葉沛堯指出：「中山區一線豪宅如『元大方圓』每月約在2000~2200元，而本次『台北1號院』租到2800元確實高於行情水準，此價碼已超過信義區、大安區頂級豪宅。」

▲中山指標豪宅豪宅「元大方圓」每月租金單價約在2000元出頭。（圖／ET資料照）

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！ 內行：賣得動的建案共通3條件