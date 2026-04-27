指標社區跌回2字頭　「初代橋頭勇士」賣房仍賺1倍





▲橋頭勇士曾在高雄新市鎮狂追價，如今房市降溫，開始有在地人質疑「是不是全卡在灘頭堡？」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

橋頭勇士曾在高雄新市鎮狂追價，如今房市降溫，開始有在地人質疑「是不是全卡在灘頭堡？」該區指標社區「全民萬歲」屋齡7年，近期成交價回落至2字頭，與高點價差達7成。不過若對照「初代」橋頭勇士早期入手成本，賣方出場仍幾乎翻倍獲利。

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橋頭房市近年有南部S廊帶、橋科、台積電議題助攻，房價快速飆漲，前幾年進場的購屋族還被稱為「橋頭勇士」，根據實登，區段最多推案的高雄新市鎮，新案最高房價已達49萬元，為目前房價天花板。

該區量體最大的指標社區「全民萬歲」，屋齡7年，根據實登，最新成交的1戶5樓戶別，坪數33.39坪，總價868萬元，換算單價僅26萬元，成為近1年最低單價。原屋主為2015年入手的「初代」橋頭勇士，當時單價13.07萬元，總價401萬元，仍獲利1倍出場。

▲相對低價的戶別，幾乎都是屋主早期取得所致。（示意圖／記者張雅雲攝）

觀察該社區近1年轉手案例，仍有不少早期買方獲利了結，例如17樓戶別從453萬元轉手至900萬元，11樓戶別也從778萬元轉手至1380萬元。不過若對照2024年7月該社區最高單價43.5萬元，到最新成交單價僅26萬元，價差高達17.5萬元，價差。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，根據實登，該社區近1年均價31.4萬元，相對低價的戶別，幾乎都是早期取得所致，雖然看似單價降低，但早期入手的屋主即使出場，仍大多有7成至1倍的獲利空間。

此外，由於社區屋齡已7年，高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，早期入手的屋主多已持有滿6年，出售時適用房地合一稅20%稅率，出場壓力相對小，反而是2023、2024年高檔追進的買方，若短期轉手，不只價差壓力大，相較之下，若持有未滿2年即出售，稅率高達45%，持有2~5年則為35%，可能面臨較重稅負。

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