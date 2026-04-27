海線建商爆周轉不靈全面停工　新北建商悄接手

▲合總建設原「小時代7」建案，目前正式改名，由登記在新北市永和區的建商「大稻埕建設」接手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年7月傳出資金週轉不靈的合總建設，當時全勝建構營造公司發函給協力廠商，說明受政策影響，資金周轉困難，盼大眾給時間處理。時間過了1年，目前沙鹿案已正式改名，由登記在新北市永和區的建商「大稻埕建設」接手。

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2025年7月傳出資金週轉不靈的合總建設，當時手上握有3案，預售中個案包含沙鹿區「小時代7」，目前已改名「大稻埕禮御」目前拆架中，規劃坪數17~24坪，實價登錄揭露，該案成交9筆，均價每坪32~35萬元，其中3筆解約。

另外，位於龍井的「合總峰光」分屬「極光區」、「蒔光區」2案，位於沙田路六段， 2025年才開案，總價落在千萬元上下，目前銷售27戶，目前無退戶紀錄。

據了解，當初合總建設爆出週轉不靈消息，是旗下協力廠商先開始騷動，因交屋階段個案受到政策影響，銀行端撥款延遲，建商遲遲拿不到相關款項，加上當時預售屋銷售吃緊，公司現金流一度被抽空。

不過事件爆發後，合總緊急調度資金，先解決了一部分的資金缺口，但後續仍持續卡住，去年底時，就傳出公司向融資公司借貸，本意仍是維持資金調度，盼度過一時緊縮。

▲該案起造人從合眾建經改成大稻埕建設，但能確定的是該案從借款的改成自有資金。（圖／記者陳筱惠攝）

不過實際查詢，大稻埕建設負責人與合總建設負責人，之間過去也有合作交叉持股經營公司。知情人士透露，該案龐大的利息壓力，已讓建商吃不消，傳出向融資公司借貸後沒多久，就已經要找人「盤讓」。如今，該案起造人從合眾建經改成大稻埕建設，實際盤讓金額眾說紛紜，但能確定的是該案從借款的改成自有資金。

對此，大台中不動產開發公會理事長蕭成忠表示：「目前確實持續關注該案動態，雖然起造人已更名，但營造端仍由原團隊續建，工程並未全面停擺，顯示整體仍朝完工方向推進。」

他進一步指出，近年在資金緊縮、利率維持高檔的環境下，不少中小型建商面臨「財務槓桿過高」的壓力，一旦銷售不如預期、或資金調度出現斷裂，就容易走向「盤讓」或股權轉移的局面，「這類案件近期確實有增加趨勢，但只要營造體系未中斷，對購屋民眾來說，風險仍相對可控。」

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