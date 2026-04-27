台南屋主大崩潰！　售屋獲利縮水「少賺1台房車」

▲觀察近2年六都售屋轉手獲利，呈現大幅縮水。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察近2年六都售屋轉手獲利，呈現大幅縮水，雙北平均獲利降到400萬元以下。台南獲利僅263萬元，年減106萬元最慘烈。六都各行政區中，惟北屯區平均轉手獲利584萬元登冠。

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台灣房屋統計實價登錄資料，統計六都近2年交易的平均賺賠金額，幾乎大幅縮水。2025年雙北售屋還有機會獲利突破400萬元，今年Q1至今的交易平均獲利降至400萬元以下。

其中，縮水最多的是台南市，Q1售屋平均獲利263萬元，較去年的平均金額369萬元，少了106萬元，等於少賺一台房車價。

▲六都售屋獲利交易變化。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示：「台南近年買氣受產業議題帶動，投資置產型買盤比重大，然而自住人口進駐尚未接軌，取而代之的是限貸令帶來的資金壓力，因此急著下車的屋主就得面臨讓利，甚至賠售的命運。」

進一步觀察六都獲利最高的行政區，是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，台北市最佳獲利王為中正區549萬元，該區平均持有期間長達8年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「六都獲利最高的行政區，均有重大建設議題加持，北屯區近年重劃區開發熱切外，近期還有老人復健綜合醫院、漢神洲際購物廣場等大型BOT開發案完工營運，支撐區段房價表現。」

陳定中接著表示：「北屯區6、7年前不乏房價『1尾2初』的新案選擇，如今連屋齡10年內的成屋均價也將近4字頭，因此早年入手的屋主，轉售獲利都相當可觀。」

雙北方面，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「中正區為台北市核心區域，具有一定的剛性需求，市場供給量小，一些新古屋、屋況良好的中古屋釋出，都繳出不錯的價格表現，其中不乏大坪數的高總價物件，自然轉手獲利幅度就大。三峽部分，北大特區近年發展飽和，房價也一路走高，近來更有捷運建設題材，使得屋主們期待值高。」





▲2026年Q1六都獲利最高行政區統計表。（表／台灣房屋提供）

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