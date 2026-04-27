8500萬土地額度竟到9600萬！　小建商扛高利貸恐釀惡性循環

▲在整體房市降溫與資金緊縮雙重夾擊下，小型建商資金壓力逐步浮現，在資金調度吃緊下，不少轉向俗稱「薯條三兄弟」的民間融資體系短期周轉，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在整體房市降溫與資金緊縮雙重夾擊下，小型建商資金壓力逐步浮現，在資金調度吃緊下，不少轉向俗稱「薯條三兄弟」的民間融資體系短期周轉，為了搶食租賃大餅，更出現南北放款不同步的情況，形成另類的租賃業「網內互打」。

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在整體房市降溫與資金緊縮雙重夾擊下，小型建商資金壓力逐步浮現，且從購地開始就造成不少亂象，被立委王世堅稱為融資租賃「薯條三兄弟」的中租-KY（5871）、和潤企業（6592）、裕融（9941）更出現「網內互打」現象。

一名曾任民間融資體系的業務就爆料：「借貸的需求在919過後增加不少，尤其是土地價款，一般銀行體系面臨水位壓力不承作下，小型建商轉往我們詢問，但去年開始中部市場，開始出現北部同行甚至同公司的放款案件，變成『網內互打』亂象。」

▲小型建商現在最怕的不是借不到錢，而是借了高利之後撐不住，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

為何北部放款可以直通中部，該名業務直接舉例：「位於沙鹿區約300多坪建地，實登買價明確揭露8400多萬元，中部地區租賃業者頂多放款8成，但實際調取地籍資料，北部地區租賃業者，對該土地設定抵押1.2億元，按照推算，放款額度金額達9600萬元。」

這類事件層出不窮，但是否違規、違法，金融體系出生的大台中不動產開發公會理事長蕭成忠說：「租賃公司這類民間融資，高利、高放資金等，特性為審核快速、撥款彈性高，但實際上就是民間契約，可分爲有抵押品、企業或個人信用貸款，更有周轉金貸款，因此實際上並沒有所謂違法問題，頂多是觀感不佳。」

▲這樣的亂象，金管會也已經出手，未來將納管租賃公司回歸《金保法》 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



但若已成常態是否會導致系統性的風險，蕭成忠認為：「房地景氣若一直萎靡，基本上保守估計確實會有所謂斷頭，但實際上，租賃公司並非『盤子』他們要賺取的不是增值價差，而是利息，也因此，在貸款限制與結構上就與一般銀行土建融有所區別。」

土開業者則表示：「小型建商現在最怕的不是借不到錢，而是借了高利之後撐不住！一般土建融利率落在3~4%左右，租賃公司開口就是7%以上，更甚者也可能超過10％，且『一年一簽』沒有含扣的空間。」

在土地購入後銷售不如預期，或是前期應收帳款未回公司，部分業者開始尋求短期過橋資金，「一旦用到『薯條三兄弟』，就代表財務已經在警戒邊緣。即便暫時止血，但也會迅速放大負債壓力，陷入『以債養債』的惡性循環。」

不過實際上，這樣的亂象，金管會也已經出手，規劃第一階段將中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，從事以「自然人」為對象之應收帳款收買、分期付款買賣或具類似融資性質業務，納入《金保法》第3條第1項所定的金融服務業。

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