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台股衝4萬點！　台積宅卻GG「9區房價下跌」

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲今（27日）在半導體龍頭類股帶動下，衝破4萬點大關。（圖／記者施怡妏攝）

記者項瀚／綜合報導

今（27日）在半導體龍頭台積電帶動下，台股衝破4萬點大關，股市強勢，卻未出現「股房連動」現象。觀察台積電有進駐的13區房市，9區房價呈現下跌，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

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住商機構彙整實價登錄數據，2026年Q1全台有半導體龍頭台積電進駐的5大科學園區中，僅南部科學園區嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區要不平盤、要不出現盤整。

觀察13處房市中，，有9處行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價也下跌5.8%，名列第三名。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析：「南二都園區宅普遍呈現熄火，主要原因是過去此類科技題材發展火熱，吸引過多投資風氣進場，建商也積極進場，衝高市場單價，但面臨市場趨冷置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷，價格出現盤整。」

▲▼ 台積電進駐區域成屋平均成交單價 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲台積電進駐區域成屋平均成交單價。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

值得注意的是，5大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲26.4%，後者亦有成長3.7%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「南部科學園區嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等題材，房價沉寂已久，在去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。」

整體而言，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「AI當道，台股火燙，吸引市場上大量資金，而房市雖然經過1年多冷卻修正，已不再出現破底現象，但房市管制政策還在，要期待股市資金回到房市，可能要先看到股市修正、房市管制進一步鬆綁。」

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關鍵字：台積電台股股市台積宅房價科學園區住商信義房屋

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