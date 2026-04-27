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「漁業大亨家族」陷財務風暴　美術館豪宅2.2億遭法拍

▲▼ 美術之星,中山國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲漁業界重量級「裕祐漁業」陳家，驚傳陷入財務風暴，家族持有的美術館特區豪宅，2戶高樓層景觀戶流入法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾與慶富、豐國等遠洋漁業龍頭齊名，漁業界重量級「裕祐漁業」陳家，向來是高雄低調的大船東家族，近期驚傳陷入財務風暴，名下資產遭查封。家族持有的美術館特區豪宅，2戶高樓層景觀戶同步流入法拍市場，單戶底價均突破億元，合計一拍總底價達2億2097萬元。

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台灣遠洋漁業在1980年代寫下「大航海時代」傳奇，在眾多深耕海洋的家族企業中，1986年成立的裕祐漁業，以遠洋漁撈及水產貿易為核心，陳家在南台灣漁業界具一定影響力，過去常與慶富造船、豐國造船、豐群水產並列南台灣遠洋漁業4大家族企業，涵蓋漁撈、水產貿易到造船等環節，串起遠洋產業鏈上下游。

▲▼ 美術之星,中山國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該社區屋齡17年，正對明星學校中山國小，是美術館特區指標豪宅。（圖／記者張雅雲攝）

依台灣金服拍賣資料顯示，裕祐漁業因「清償票款」遭強制執行，名下位於美術館特區的2戶高樓層景觀豪宅進入處分程序，2物件均位於美術東四路「美術之星」。1戶位於23樓，坪數272.1坪，底價1億997萬元；另1戶位於26樓，坪數269.9坪，底價1億1100萬元。2戶每月管理費分別高達2萬2080元、2萬1900元，合計底價達2億2097萬元，一拍預計5月6日開標。

根據司法院裁判書查詢系統，裕祐漁業涉及多筆債務判決，相關案件涵蓋抵押權實行聲請等，累計設定金額已超過3億元。且該公司2024~2025年間仍有多起債務相關訴訟，包括貨款、油款、承攬報酬及借款等爭議，顯示資金周轉壓力持續升高。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲裕祐漁業法拍豪宅小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

寬頻房訊發言人徐華辰指出，美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，對高端客群具備一定的吸引力。而該大樓屋齡17年，正對明星學校中山國小，是美術館特區指標豪宅，釋出量也不多，近2年均無成交紀錄，最高價為2015年的次頂樓，單價達48.63 萬元。

透明房訊總經理陳慧瑜表示，該社區歷史最高價達48萬元，2物件拍賣單價換算約41~42萬元，雖略低於市場行情，但因資產拍賣價值過高，以目前來看，若需準備7成自備款，逼近7000萬元，因此雖然是位於精華地段的頂級豪宅，但是因高額自備款，研判將會逼退不少有意願進場的潛在買家，預估一拍會以流標收場。

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關鍵字：裕祐漁業美術館特區豪宅法拍漁業高雄

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