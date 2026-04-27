他嗆大安區公寓老舊不是有錢人！在地曝鄰居驚人背景：都億來億去

▲網友質疑大安區總價與新莊等新北市蛋黃區房價差不多，不解為何住大安區被視為有錢人。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北市大安區坐擁大安森林公園與頂尖學區，地位向來無可撼動。近期有網友在Dcard發文質疑大安區的「天龍地位」，認為大安區2500萬至3000萬元的房價與新北蛋黃區相差無幾，不解為何住大安區仍是有錢人象徵。這番言論立刻被內行人吐槽，強調單看總價完全搞錯重點，因為大安區的每坪單價與地段保值性，根本不是新北市能比擬的。

樸素住戶身價破億

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最近有網友拿實價登錄質疑台北市大安區的房價與新北蛋黃區相差無幾，為何住這還會被貼上有錢人標籤。房產專家分析大安區的實力在於深不可測的居民背景。許多外表斑駁的老舊公寓，居民的資產都是億來億去，個個深藏不露，這些住戶可能是醫界人士、律師或隱形富豪。

當地公務員也透露不少長輩打扮樸素，名下老宅扣除房貸後的淨值往往破億。這些看似平凡的鄰居，真實身分多為企業主或高階法官、診所院長。

金字塔頂端密度傲視別區

論點中的總價誤區也被網友戳破，新北房價總價3000萬元是住皇宮，大安區同樣價格只能買鳥窩。當新北新屋還在努力站穩腳步時，大安區的老公寓每坪單價早已破百萬。更別提區內滿地都是8000萬元起跳的高級豪宅，這種金字塔頂端的財富密度，讓那些拿入門總價來評比的論點顯得格外外行，完全無視地段帶來的身價增值。

生活機能強大

除了房子值錢，大安區門牌還附帶超強大的生活機能與文化資本。從附中到台大，頂尖文教資源與醫療網絡全都在散步範圍內。都更專家胡偉良分析不論景氣如何更迭，大安區的房價的抗跌性就像是有金鐘罩護體，這也是為何老屋主始終不願離開的原因。這裡賣的不只是房子，更是稀缺的生活品質與身分象徵，讓大安區在全台精華區中始終保有無法被取代的頂尖地位。



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