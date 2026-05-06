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南屯13期「高鐵門戶」新案　祭肉搏1688萬入門「真美價」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲13期南屯區新案「和宜真美」基地就位於樂田公園前，不僅擁有綠地景觀優勢，假日週末，整排風箏齊飛，打開窗景就是氛圍感十足的悠閒生活。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中跨越南屯與南區的13期重劃區正式進入「肉搏戰」階段，隨著市場降溫、買氣趨緩，建商除了比地段與配備外，更直接開打「總價戰」，其中最吸睛的就是南屯門牌新案「和宜真美」，其中該案的價格與地段成為購屋族動心關鍵。

主打2房26坪含平面車位1688萬元起的「和宜真美」，把入手門檻壓進1600萬級距，在目前房市價格與地段成為購屋族最關鍵考量之時，「和宜真美」擁有主打「高鐵門戶＋雙捷運」優勢，基地位置北接七期市政中心與文心秀泰商圈，南連高鐵特區與大慶雙鐵共構站，東臨八期重劃區及好市多商圈，西向則銜接新烏日雙鐵樞紐與九張犁綠帶。

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▲▼ 台中房市,13期重劃,和宜真美,南屯新案,雙捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼13期是少數交通已備妥，也兼顧機能與生活品質的新興重劃區。（圖／業者提供）

▲▼ 台中房市,13期重劃,和宜真美,南屯新案,雙捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

也因此，13期是少數是兼顧機能與生活品質的絕佳選擇，「和宜真美」距離台中捷運綠線九張犁站約700公尺，車行約1公里可達大慶站，加上鄰近台灣高鐵台中站生活圈，坐擁少見的「雙捷運＋高鐵」交通條件。

現場專案經理張富程表示，13期為台中近年開發重點區域之一，具備「南屯門牌＋高鐵門戶」雙重優勢，隨著捷運開通、重大建設與人口移入，相較七期與成熟南屯市區高總價，13期仍屬「入門型重劃區」，對換屋族更具吸引力。

「和宜真美」基地位於龍富一街上，規劃23至33坪、2至3房產品，其中2房26坪含平面車位總價約1688萬元起，低總價入手門檻相當友善自住客。

根據市調觀察指出，在當前南屯區整體新案單價7字頭情況、同樣是南屯的13期重劃區高標來到8字頭、「和宜真美」所屬的13期重劃區新案均價也來到5字頭之際，該案總價壓在「含車位1688萬級距」，對換屋族而言具備明顯吸引力。

▲▼ 台中房市,13期重劃,和宜真美,南屯新案,雙捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 「和宜真美」基地位於龍富一街上，規劃23至33坪、2至3房產品，低總價入手門檻相當友善自住客，上圖為外觀示意圖、下圖為2房樣品屋。（圖／業者提供）

▲▼ 台中房市,13期重劃,和宜真美,南屯新案,雙捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

小環境部分，「和宜真美」基地就位於樂田公園前，不僅擁有綠地景觀優勢，整體街廓新穎、居住氛圍單純，每到假日週末，整排風箏齊飛，打開窗景就是氛圍感十足的悠閒生活。

張富程指出，13期重劃區2026年陸續有新案登場，雖處發展初期，但也正因如此，具備長期增值與環境塑造空間，是不少購屋族看重的關鍵。

目前房市在發生結構性變化的前提，他也觀察到：「換屋族在相近總價帶下，傾向一次到位選擇較大坪數，尤其在全新的13期中，房價沒有其他重劃區多殺多的隱憂，以起手入門價購入，對消費者來說也是另一種利多。」

關鍵字：台中房市13期重劃和宜真美南屯新案雙捷運

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