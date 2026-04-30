新北2工業區都更案過關！「土城、三重」利多來了 年增56億產值

▲土城區沛陂段工業區現況。（圖／新北都更處）

記者陳致平／新北報導

新北市土城區與三重區工業區更新計畫再推進，土城區沛陂段及三重區頂崁段工業區都更案於近日審議通過，未來將打造現代化綠建築與智慧廠辦，完工後預計引進約1,320位就業人口、年平均可創造逾56億產值，不僅可望帶動周邊工業區土地利用，為新北帶來工業環境優化與產業結構升級。

都市更新處表示，隨著都市發展與產業結構轉型，新北市工業區正迎來一波更新轉型浪潮，其中尤以土城區與三重區因地理位置優越、交通便利，以及產業基礎成熟等優勢而在申請量位居前二。

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都更處指出，在推動老舊廠房更新與轉型的過程中，市府將環境永續、都市整體景觀等規劃理念納入審議規範，引導開發案在增加建築量體的同時，必須同步落實垂直綠化與景觀規劃。

▲三重區頂崁段工業區現況。（圖／新北都更處）

此外，工業區都更不僅是土地再利用，更是城市機能重塑的重要契機，透過回饋機制規範，經統計新北市工業區都更案預計捐贈約10億元的環境友善方案回饋金，未來將用於改善環境品質與公共設施，確保產業發展與城市環境韌性同步提升，預計將提供約3,255.35坪的公益設施空間，涵蓋公共托育中心、公共托老中心及身心障礙者社區式日間照顧設施等，促進工業區轉型為具備生活機能、友善職場與完善社福的複合式場域。

近年，新北市越來越多老舊工廠急迫需要更新重建，市府提供工業區立體化或都市更新等多元重建方案，更透過都更一、二箭政策增加重建誘因，使周邊廠房能夠一同跟進。截止目前，新北市工業區多元都更總申請案件計83件，申請基地總面積約66公頃，透過工業區多元都更，更新後總樓地板面積約110萬坪，提供優質產業發展空間進而提升產業競爭力，落實「在地就業」的施政理念。