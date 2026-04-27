台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　他嘆：窮得只剩殖利率

▲台股今（27日）一度衝上4萬點，終場以39616.63點作收，台股創新高，營建指數卻下跌逾1%。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者項瀚／台北報導

台股今（27日）一度衝上4萬點，終場以39616.63點作收，台股創新高，營建指數卻下跌逾1%。分析師表示，營建股基本面、籌碼面差，窮得只剩下殖利率，且就算有高殖利率保護，公司未來業績不被看好，也一樣沒用。

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台股今（27日）開高走高，盤中一度大漲1262.52點衝上40194.92點新高，惟隨後漲勢收斂，加權指數終場大漲684.23點，以39616.63點作收，仍創歷史新高，漲幅1.76％，成交量11844.5億元。

台股39616.63點創歷史新高，但營建類股卻相當弱勢，今日營建指數下跌1.12%，收在459.59點。

啟發投顧分析師丁彥鈞表示：「現在握有資金的投資人，大部分都是追逐AI，房市在政策管控下槓桿被限制，房價又呈現微幅下跌趨勢，不會選擇買房，房市買氣低迷，營建股基本面差。」

就籌碼面來看，丁彥鈞表示：「AI熱潮太猛，資金排擠效應明顯，台積電大漲、非AI相關的傳產股弱勢，甚至有投資人即便鍾愛營建股，但還是先賣掉營建、轉AI，盤算獲利了結後再買回營建股。」

▲房市冷清，營建股的基本面不佳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

然而，營建股股民觀察：「近來陸續公布配息政策，一些高殖利率的股票，像是興富發就相對強勢，前兩個交易日大漲，今年也只微幅修正0.38%。不過也觀察到，有個股殖利率高達12%以上，但股價仍相對弱勢。」

丁彥鈞坦言：「現在營建股基本面、籌碼面差，部分個案雖然有高殖利率保護，但可說是『窮得只剩下殖利率』，且即便殖利率高，但若預期未來完工入帳業績跟不上，仍不受資金青睞。」

丁彥鈞觀察：「興富發預計配發每股 4 元現金股利，殖利率高於10%，且重點是未來業績還是不錯，因此股價有支撐。另外，華固表現也不錯，主因除了該公司配息穩定、殖利率不差，且建案去化能力不錯，加上又布局商用市場，基本面較佳。」

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