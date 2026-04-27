每年多還 1 個月房貸，直接省下 5 年役期？網戰翻：忘了台灣還有這「兩件事」！

▲一般民眾認為，在決定提早還房貸或是投資前，應優先保留足以支應半年生活的緊急預備金（圖／記者鄭遠龍攝，示意圖）

記者廖明慧／綜合報導

近日，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉發了一段關於「房貸提前還款」的數學模型，說只要每年固定多還「一個月本金」，原本 30 年的房貸竟然可以縮短到 25 年左右清償。這個論點讓不少正被房貸壓得喘不過氣的小資族大喊：「複利真的是神！」但這招在台灣真的行得通嗎？留言區網友直接開啟「人間清醒」模式，點出幾個超殘酷的現實點。

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▲▼房貸要不要提早還？引發網友論戰。（圖／翻攝自魚漿夫婦臉書）



網友：銀行不是吃素的！小心「違約金」

不少人提醒，台灣銀行精得很，很多房貸合約都有「綁約期」（通常是 1~3 年）。如果你在限制期內想提前還本金，銀行可能會直接送你一張「違約金」紅單。網友林威廷直言：「銀行也不是笨蛋，提前還款有時候是違約的。」想要實驗這個模型前，得先回家翻翻合約啊！

2% 房貸 vs. 投資紅利：在低利時代提早還款，是省錢還是虧錢？

更多人討論的是「利差問題」。貼文假設年利率 6%，但台灣目前房貸利率大約才 2% 出頭。網友 Kason 分析：「錢會貶值，如果你有能力還款，不如拿去投資賺更多。」



● 還債派：追求「無債一身輕」，這 2% 是穩賺不賠的省錢。

● 投資派：認為現在台股動不動就萬點起跳，高股息 ETF 隨便都有 5~8%，把錢塞給銀行簡直是浪費了這個低利時代。

在通膨時代，2% 的貸款其實被很多人視為「政府給的紅包」。加上現在國民所得雖然有漲，但房價漲更兇，不少網友抱持著「慢慢還，讓通膨幫你縮減債務價值」的心態。更有老司機笑說：「反正房子可以賣，不一定要繳完 30 年啦！」然而，在國民所得成長追不上房價漲幅的現況下，「心理安定感」也是一大考量。支持提前還款的網友認為，無債一身輕帶來的心理價值難以量化。