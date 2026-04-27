台中「超巨蛋」600億開發案截標　僅台壽1家投標

▲「台中超巨蛋BOT開發案」今（27）日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

「台中超巨蛋BOT開發案」今（27）日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高，此案預計最快2031年完工啟用。

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「台中超巨蛋BOT開發案」截止投標，台中市運動局表示，「超巨蛋BOT開發案」於2月26日公告招商，4月27日截止投標，預計28日召開資格審查會議，隨後進行投資計畫審查及議約程序，最快第3季簽約。

根據台灣人壽提出的規劃構想書，超巨蛋預計最快2031年完工啟用，總投資金額估近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台灣人壽總經理莊中慶曾表示：「目前提出的投資規劃報告書，初步規劃台中超巨蛋可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。」





▲未來除主體場館，也將規劃2棟飯店，其中一棟特色飯店將位於場館上方，以及一座大型百貨商場，相當具備指標意義。（圖／記者陳筱惠翻攝）

根據構圖，台中超巨蛋能夠順利獲得的最優選，未來除主體場館，也將規劃2棟飯店，其中一棟特色飯店將位於場館上方，以及一座大型百貨商場，相當具備指標意義。

值得注意的是，這座商場總營業樓板面積達10萬坪，規模將超越興建中的台中高鐵站特區「D-ONE第一大天地」購物中心9萬坪營業面積，有望成為全台最大的百貨購物中心。

據悉，台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，使用地目為「創研一」，基地面積16.35公頃，地上權興建營運期間70年，預計最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等，外型初步規劃為較具科技感的葉片型。另外，業界也點名近幾年與中信集團有多項合作案的國揚集團，未來也可能參與超巨蛋投資計畫。

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