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交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶　內行：抓穩議價黃金期

▲▼ 台中房市，單元二鳥瞰,預售屋,新建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台今年至2028年將迎來約32~36萬戶的交屋潮，被視為近年房市最大「交屋海嘯」。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

全台今年至2028年將迎來約32~36萬戶的交屋潮，被視為近年房市最大「交屋海嘯」，最新一集《地產詹哥老實說》中邀請《地產秘密客》Sam與Ting分享親身經歷，從裝潢成本暴漲、房貸難度升高，一路談到首購與換屋的關鍵思維，並強調「現在房市有議價空間，對買方友善。」

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，Sam與Ting分享買房經歷。

Ting分享：「2024年上半年順利交屋竹北預售屋，雖避開第七波限貸風暴，但裝潢卻成最大痛點。」她說：「原本預期簡單裝修，實際施作後費用幾乎翻倍，不僅工料雙漲，連清運、開關面板等細項成本都大幅上揚。」

Ting直言，現在裝潢每坪成本動輒10萬元起跳，工期也拉長到8個月，建議購屋族「能簡就簡」，別低估裝修支出。

房貸部分同樣嚴峻。Sam近期在台北中山區即將交屋的新屋，實際比較多家銀行後發現，年初已有銀行直接坦言「沒有額度」，即便是既有往來銀行，照會過程也明顯更嚴格，幾乎成了「身家調查」。

Sam指出：「相較過往，現在房貸不只看收入穩定度，細節審核更多，最終仍以建商配合銀行條件相對較佳。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲Sam（右）分享自身換屋經驗，從板橋重劃區首購宅轉進台北市核心區，雖是大換小，但著眼的是保值性、轉手性 。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

Sam也分享自身換屋經驗，「從板橋重劃區首購宅轉進台北市核心區，雖是大換小，但著眼的是保值性、轉手性與未來家人醫療需求。」她認為：「當非核心區房價已逼近台北市時，適度進行資產轉移，反而符合現階段求穩的配置策略。」

節目也聚焦首購族常見焦慮。Ting回顧26歲買第一間房時，「從未預設房價漲幅，而是以『先求有、再求好』為原則，挑選地段佳、產品稀有、轉手性強的小宅。」她強調：「買房比起預測高點，更重要的是現金流與持續開源的能力，買房是一種覺悟，生活品質一定會被壓縮。」

談到當前市況，Sam認為：「在買賣雙方攻守交換的階段，對買方反而相對友善，不僅有議價空間，也能談付款與客變條件，但前提仍是資金與現金流要準備充足，並預留升息與成數不足的彈性。」

▲▼甲山林圓購屋夢,租金轉為房貸,甲山林房展中心,銷售中心,看房。（圖／記者姜國輝攝）

▲在買賣雙方攻守交換的階段，對買方反而相對友善，不僅有議價空間，也能談付款與客變條件。（示意圖／記者姜國輝攝）

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關鍵字：交屋地產詹哥老實說買房地產秘密客貸款裝潢地段

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