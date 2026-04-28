18坪中和平房1.1億賣出　自然人無貸款買進「衝更大利益」

記者項瀚／台北報導

中和中板路上一間平房建物僅18.4坪，成交總價卻高達1億1810萬元。不過進一步觀察，該物件價值在於土地，帶有161.2坪土地。專家表示，該區廠辦需求強，以土地價值角度來看，本次交易算是划算。

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▲中和中板路上一間平房建物僅18.4坪，成交總價卻高達1億1810萬元。（圖／記者項瀚攝）

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近期實價揭露，中和區中板路上一棟平房建物僅18.4坪，卻以總價1億1810萬元交易，建物單價高達642萬元。經查謄本，買方為2位自然人，登記在金湖路，以無貸款買進。

然而，該筆房地產的價值不在於建物，土地才是焦點。實登資訊顯示，該建物含161.2坪土地，使用分析為乙種工業區，以1億1810萬元換算，每坪地價約73萬元。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「該房地位於中和左岸重劃區旁的工業區，地段不錯，距離捷運中原站、板新站不遠，人口不少，機能並不差，且未來也很有機會進行重建開發，畢竟雙北的土地就是那麼稀缺。」

不過，林明賜表示：「本次成交基地為狹長型，且面積僅161坪，獨自開發效益較低，買方可進一步整合鄰地，雖然右側為中和霹靂宮，整合恐怕較為困難，但左側還有不小面積有機會合併。」

▲本次交易土地狹長，基地條件沒那麼漂亮。（圖／翻攝自地籍圖）

價格方面，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯指出：「區域工業地價每坪可達90~100萬元，本次交易個案雖然基地條件較差，但每坪成交73萬元，相對划算且合理。」

邱鼎峯表示：「該區目前多以老舊廠房為主，但產業聚集性高，對於具規模工業地或全新廠辦的需求強勁，廠辦新案銷售狀況極佳，例如『遠雄擎光大樓』、『華固中原置地』，目前成交單價穩定介於45-50萬元上下。」

▲中和區中板路交易案的分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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