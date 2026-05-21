北市「第一凶宅」6坪套房租金1萬6！過來人曝詭異看房經歷：別租

▲台北市中山區知名的錦新大樓，被外界戲稱是「台北第一凶宅」。（圖／記者項瀚攝）

記者王麗琴／綜合報導

台北市中山區知名的錦新大樓，過去因曾發生數十起「非自然死亡」事件，因此有「台北市第一凶宅」稱號。沒想到近日有網友貼出錦新大樓在租屋網站上的廣告，發現裡面一間約6坪的套房，月租金竟高達1萬6。貼文引發熱議，有曾到此棟大樓看房的網友分享實際經歷，直言：「這大樓超可怕，便宜都別租」。

該名網友在Threads發文，貼出錦新大樓在租房網站的資訊，從照片可見，該套房位於12樓，坪數6.2坪，地點鄰近中山國小捷運站，交通相當便利，且可申請租金補貼，不過一個月的租金卻高達1萬6000元，讓原PO傻眼直呼，「凶宅還可以開到16000，台北市也是沒誰了」。

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原PO進一步在網路上查詢，發現錦新大樓屋齡將近40年，過去發生過數起火災、墜樓與輕生等事件，根據統計，至2023年底，該棟大樓已經造成26至30人死亡，因此被貼上「凶宅」標籤。

貼文引發熱議，有曾進入該大樓的網友分享表示，「這裡很多公共區域都該維修了，天花板還掉下來，燈都一閃一閃的，電梯也很鈍，住裡面的人也不單純 」、「裡面有一層樓專門供俸一堆神主牌位，整棟樓的氣氛很陰森」、「14樓還有土地公跟千手觀音 」、「光門口就能勸退很多人了吧，之前晚上路過確實挺恐怖的，除非是真的沒選擇不然不敢想像真的有人會花一萬六租那邊 」。

還有網友分享看房經驗，「這大樓超可怕，便宜都別租。有一次我要去看房，因為是寫直接跟管理員要鑰匙自己去看，找管理員卻冷冷的跟我說沒有，然後眼睛閉著，揮揮手示意我走，可能在暗示我千萬不要租吧」。

另有網友指出，有次他在瀏覽凶宅社團，發現許多凶宅房價並沒有想像中便宜，還有個女生更是寫道：「我不怕凶宅，窮比鬼還可怕，有沒有信義區的凶宅，200萬賣我？」顯示在高房價的社會，仍然有許多人不怕鬼、但怕窮。

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