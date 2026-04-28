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剛在美國展店！「檸檬系霸主」南台灣旗艦店熄燈　全台只剩1店

▲▼ 快樂檸檬 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「快樂檸檬Happy Lemon」高雄唯一門市五福旗艦店，目前已熄燈，目前全台門市僅剩公館店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾是手搖飲界「檸檬系」天花板之一的「快樂檸檬Happy Lemon」，以檸檬系列飲品打出知名度，一開幕就掀起一陣黃色旋風。不過，高雄唯一門市五福旗艦店日前公告，僅營業至26日，目前已熄燈。信義房屋專家表示，該區租金單價1300~1500元。

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連鎖茶飲雅茗天地集團旗下全球連鎖茶飲品牌「快樂檸檬Happy Lemon」，2006年創立，以檸檬系列飲品、岩鹽奶蓋與雞蛋仔打開知名度，也是手搖飲界「檸檬系」霸主，是不少民眾經過必買的手搖飲之一。

▲▼ 快樂檸檬 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「快樂檸檬Happy Lemon」高雄唯一門市五福旗艦店，2023年開幕，也是南台灣唯一門市。（圖／記者張雅雲攝）

高雄首店五福旗艦店位於鹽埕區，2023年開幕，也是南台灣唯一門市，日前發出公告透露僅營業至26日，才開店3年，目前已結束營業，等於該品牌全面撤出南台灣，目前全台門市僅剩公館店。

從展店策略來看，「快樂檸檬Happy Lemon」近年將重心轉向海外市場，本月還在美國亞利桑那州開出首店，主打以AI智能調飲料。台灣則逐步進行門市調整，轉為保守經營。有在地人透露，該店是因為租約到期熄燈，店內雞蛋仔口味很多，黑伯爵跟肉桂口味，可說是高雄最好吃的雞蛋仔，而且用餐環境非常舒適，可惜以後都吃不到了。

▲▼ 快樂檸檬 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近年鹽埕受惠駁二觀光、演唱會經濟帶動，人潮出現回流。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於鹽埕埔捷運站周邊，屬駁二生活圈，據查，店面為透天產品，1樓約30坪，在地房仲透露，該物件過去租賃紀錄並未揭露，以坪數換算，若重新招租，1樓店面月租金約3.5~4.5萬元。

信義房屋成功漢神店專案經理許育綺表示，近年鹽埕受惠駁二觀光、演唱會經濟帶動，人潮出現回流，五福四路沿線店面租金單價約落在1300~1500元。不過實際租金仍須視屋況、面寬與使用彈性而定。許育綺說：「該區租金漲幅並不明顯，與疫情期間相比，換算漲幅約5%~10%，屬於溫和成長，主要來自總體物價與通膨推升，而非區域租金行情飆升。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲快樂檸檬五福旗艦店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

許育綺分析，現階段五福四路沿線主力承租方仍以餐飲業與連鎖品牌為主，須具備穩定客流或較高客單價，才能支撐租金成本；至於文青型、小型創意店，多半轉往巷弄內設點，以降低租金壓力。

也有在地房仲透露，觀光型商圈雖假日人潮相當旺，但平日消費力道仍是關鍵，若無法轉換為穩定營收，在租金與營運成本壓力下，店面汰換速度仍會加快。

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關鍵字：快樂檸檬鹽埕高雄手搖飲租金熄燈結束營業信義房屋

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