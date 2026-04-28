台中預售屋75%「0成交」帶衰中古屋　造鎮豪宅降千萬求售

▲「預售先讓利、成屋再修正」已經啟動，成屋市場正面臨一波「被動跟跌」壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售屋開價鬆動，成屋也跟進補跌，造鎮豪宅「鄉林皇居」出現一路降價求售的物件，從開價5300萬元開始一路下降，到4800萬元一路降到4280萬元，整體降幅1020萬元，專家指出：「預售先讓利、成屋再修正」已經啟動，成屋市場正面臨一波「被動跟跌」壓力。

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近2年預售屋成交量明顯萎縮，在銀行房貸緊縮與央行政策調控下，購屋族進場轉趨保守，不少建商為維持銷售速度，不再堅持價格，開始以各種形式讓利。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章透露：「部分區域甚至已出現實質價格鬆動，不調整就沒有量，已成為市場共識。」

根據市調公會最新數據，從3月到4月，台中地區89場預售案每週平均來人約4~5組，總成交筆數每週皆未突破30筆，成交集中強銷案，更有高達7成5預售案周周0成交。

預售屋向來被視為房價的「領頭羊」，其價格具備高度指標性，一旦鬆動，將直接影響成屋市場的定價基準。隨著新案價格不再持續創高，購屋族轉而觀望甚至回頭比價中古屋，使得成屋市場帶看量下滑、成交週期拉長，屋主心態也逐漸鬆動。

▲近2年預售屋成交量明顯萎縮，在銀行房貸緊縮與央行政策調控下，購屋族進場轉趨保守，不少建商為維持銷售速度，不再堅持價格。（圖／記者陳筱惠攝）

中古屋雖未出現明顯崩跌，但議價空間擴大已成常態。七期豪宅房仲廖香婷指出：「現在不是賣方市場，買方出價更敢談，不少屋主從原本『不二價』，轉為可接受5%甚至更高的議價幅度。」

不過成屋跌勢陸續浮現，包含北屯區屋齡3年的新成屋「順天景美」，過去開價3080萬元求售，一路降至2988萬元，如今開出2598萬元求售，實質降幅500萬元。

▲大量推案進入完工交屋階段，未來2年市場供給明顯增加 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

甫交屋的七期「仰心殿」也出現1258萬元求售訊息，還有即將交屋、位於五權西路上的「鉅森匯」，預售成交價3150萬元，屋主現在2800萬元求脫手。

對比新成屋屋主有貸款壓力，包含造鎮豪宅「鄉林皇居」也出現一路降價求售的物件，從開價5300萬元開始一路下降，到4800萬元一路降到4280萬元，整體降幅1020萬元，不過經查，該物件過去取得總價為2707萬元，即便大降千萬元，仍是有可觀獲利。

廖香婷說：「目前房市正從過去的多頭格局，逐步轉向修正循環。雖然短期內不至於出現全面性崩盤，但在資金面未明顯鬆動前，「預售讓利、成屋跟跌」的趨勢仍將持續發酵，現階段市場議價空間逐漸浮現，反而是進場談判的有利時機。」

白洪章補充：「隨著過去幾年大量推案進入完工交屋階段，未來2年市場供給明顯增加。一旦投資型買盤面臨貸款與持有壓力，轉售或出租意願升高，將進一步擠壓成屋市場價格。」

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