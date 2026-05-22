老宅翻修驚見地下密室　房子「多出近7坪」估增值300萬

▲英國一對伴侶翻修老宅期間，發現家中有地下室。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國雪菲爾一對伴侶原本只想翻修老宅，沒想到地毯一掀開發現地板下方藏著一個秘密地下空間，不僅擁有完整樓梯與隔間，更預計能讓房子增值約7萬英鎊（約新台幣300萬元）。

根據Real Estate網站，34歲女子蘇菲（Sophie Lane）及33歲伴侶馬修（Matthew）在2025年12月用37.5萬英鎊（約新台幣1600萬元）買下這棟老房，也因為這棟房子先前已被隔成兩間，因此兩人計畫將其重新改造回獨棟住宅。

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不過這項翻修工程在翻修期間有了驚人發現，就在動工開始數周之後，他們注意到樓下走廊地毯下方其實有個不起眼的活板門。出於好奇心驅使，兩人決定進一步探查，結果發現一條通往地下空間的階梯。

翻新驚見地底密室 保留格局打造影音室

這處地下空間面積達23平方公尺（約6.9坪），高約2公尺，還有走廊可通往多個隔間。蘇菲直呼，房仲業者從未提及這件事，由於入口被浴室擋住且有地毯蓋住，「根本沒發現地底有這麼大的空間」。

這個意外驚喜讓兩人裝修計畫徹底大轉彎，決定取消原本昂貴的房屋擴建計畫，轉而利用現成格局，把地下室改造成專屬影音室等空間。

蘇菲與馬修估算，這處額外的可使用空間能讓兩人的房子增值約7萬英鎊。報導指出，由於這處地下空間似乎只占據房子下方的一部分，兩人懷疑密封牆後可能還藏有更多空間，計畫在初步結構工程完成後做進一步探查。