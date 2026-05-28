沒買房也不住婆家！婚後「還有1住法」　過來人曝經驗：假日會過來

▲有夫妻是分開住的嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文透露，自己與男友的薪水加起來11萬，但在台北高昂的租金與房價夾擊下，兩人實在無力負擔同居的開銷。如果只能各自住在父母家當「假日夫妻」，是不是不如不要結婚？貼文曝光後，引起網友討論。

月存5萬難以負擔租屋費用

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這名女網友在Dcard上，以「婚後各住各的夫妻有嗎」為標題發文，提到雙方月收入加總為11萬元，扣除基本開銷後，每個月勉強能存下5萬元。她表示，若兩人選擇租屋，扣掉租金與額外的外食費，每個月就只剩下1萬5000元，且這還不含保險費。

1房1廳就要1500萬

如果是買房，原PO坦言，若想在台北市尋找屋齡10年左右的物件，光是一房一廳就要價1500萬元。這不僅讓他們難以負擔，未來若有小孩也根本沒有多餘的空間可供居住。只是兩人未來若各自住在爸媽家、當假日夫妻，是不是不如不要結婚？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「假日夫妻然後別生孩子了，生活成本實在是太高了」、「可以租房結婚，我跟先生就是這樣做的，我們月薪加起來10萬而已，要負擔先生家中房貸+我們自己在外的租金差不多3萬5，兩個人省一點也是月存3萬」、「我寧願租小窩也必須住在一起」。

也有網友分享，「我，但其實剛開始的原因是因為跟婆家鬧得不愉快，後來直接帶著小孩回娘家住了。老公自己待在婆家，我就跟小孩在娘家，各過各的，假日他會過來我家陪我們，平日又回去上班」、「我！目前各住各的，因為他婚前買的房子太小不夠住，才1+1，有規劃之後會買大間的」。