見租屋族買股票大賺　他嘆：小資族不該買房吧？

▲小資族不該買房？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文感嘆，收入不高的小資族若咬牙買房，往往會因為沉重的房貸與隱形成本，導致幾乎沒有餘力進行其他投資。因此他突然覺得，小資族是不是不該買房？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

咬牙買房無閒錢

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這名網友在PTT的home-sale板上，以「小資族其實不該買房吧」為標題發文，提到許多小資族的收入僅比基本工資高出一些，每個月辛苦擠出幾千元來存頭期款，但就算咬緊牙關買了房，後續卻還要苦撐背負沉重房貸，甚至面對各種隱形成本，導致沒有多餘的資金可以進行其他投資。

租屋族在股市賺翻？

原PO接著無奈指出，原本以為撐下去能笑到最後，結果即便房價下跌，每個月卻還是要繳一樣多的房貸。眼看別人選擇租屋，不僅能領取租金補助，還能把原本要當頭期款的錢拿去買股票，在短短幾年內大賺一波，是不是小資族根本不該買房？

貼文曝光後，引發網友討論，「買房跟小資族本來就空集合，甚至買股也是，本金那麼低，拿去吃吃喝喝比較快樂」、「小資會買房一定是剛需吧，只有受不受得了，沒有該不該」、「十年前咬牙買房的小資族笑而不語」、「生活夠穩定可以買」、「認真講，買預售，剩的錢搞股票」、「最起碼先一間自住房吧」。