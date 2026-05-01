股市正熱...會帶動房市嗎？　內行喊「可能不是現在」曝原因

▲股市對房市有什麼影響？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台股近日正熱，更一度衝破4萬點大關。就有網友表示，如果有跟到這波的話，應該會賺不少，因此他就想知道，是否會有人因為股票賺錢而想買房？貼文曝光後，引起討論，對此，信義房屋專家表示，確實可能有更多人把錢投入房市，但「可能不是現在」。

在股市賺錢，會跑去買房嗎？

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有網友在PTT的home-sale板上，以「今年會獲利了結轉房地產嗎」為標題發文，提到台股27日站上4萬點，如果有跟上這波，應該都賺了不少。股市現在正熱，與房市形成對比，但他認為，如果股票賺錢，也可能會想買房，不知道大家會不會獲利了結轉房地產？

也有另名網友以「股市房市是否連動」為標題發文，提到股市狂漲，大家都賺了不少，現在買房是不是變得輕鬆許多？

貼文曝光後，其他網友紛紛回應，「當然是放在股市繼續賺」、「沒有連動、沒有連動、沒有連動」、「房地產漲不起來，別想太多」、「買股票爽賺，誰還要買房」、「房市有要漲了嗎？沒有的話，幹嘛要轉」、「真的賺很多雙棲不就好了？幹嘛獲利了結」、「股市賺完就是買房、買地」、「一堆人先出國玩」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在股市很熱的狀況，房價可能不會鬆動，因為買方、屋主都變有錢。至於會不會有人將錢轉進房市？其實是會的，只是「可能不是現在」，因為現在的股市很夯，賺錢機會點多，理論上會等到賺夠了、賺飽了，才會想著要改善生活品質，而這時，就可能會感受到比較明顯的買氣，但應該還沒這麼快。