存款150萬！她考慮「買房收租再租屋」　網風向一面倒

▲原PO評估是否要買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文分享，自己年薪110萬，加上股票總資產約有150萬元。由於七月即將調職到桃園平鎮，讓她開始猶豫該租屋還是直接買房。考量到存款不夠付成屋頭期款，且未來可能面臨職務調動，她便思考「買房收租、自己另外租屋」的可能性，這種方式是可行的嗎？對此，信義房屋專家表示，就目前來說，這樣的做法可能不划算。

買房收租再自行租屋可行嗎？

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這名女網友在Dcard上，以「如何判斷能不能買房」為標題發文透露，她即將到平鎮工作，考慮要租房還是要買房。她的年薪110萬元，加上股票的資產約150萬，若要買成屋，頭期款似乎是不夠的，目前可能只能考慮預售屋。

接著原PO說，她之後也可能會調到新竹，但她卻未必買得起當地的房子，所以也有考慮中壢的重劃區，心想或許比較保值。只是她也想知道，如果無法接受通勤的距離，她就在桃園買房並出租，同時在新竹租房，這樣是可行的嗎？她舉例，假設房貸3萬，她出租開2萬，然後自己花1萬出租，就等於她每月付2萬的貸款，不知道是否可行？還是她應該要多存幾年錢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先等工作穩定下來再買，依照現在的房市不太可能再大漲一波，可以先從如何看房開始」、「感覺如果不穩定的話，還是先等確定的時候再買房，剛好就慢慢存錢，不然那個買下去會被綁很久」、「不建議現在買，因為你未來的去處還不確定，現在買房也完全沒有fomo的必要，可以等未來明朗後再考慮，即使到新竹也可以先租房」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，就目前來說，這樣的做法可能不划算，首先是會把錢都用掉，再來是，現在的貸款利率是2.5%，而租房的投報率也差不多是2.5%，所以不太划算，如果利率很低，才比較有可行性。