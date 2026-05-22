屋主花錢裝潢「反而不好賣？」　內行曝1優勢

▲沒有裝潢的屋子反而好賣？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，最近在看中古屋時發現，沒有裝潢且屋況乾淨的物件通常在市場上很搶手，如果中古屋已經裝潢過了，在市場上是不是反而比較尷尬？貼文曝光後，引發討論，對此，信義房屋專家表示，也不一定，因為有沒有裝潢，都有人喜歡。

乾淨空屋反而吃香？

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這名網友在PTT的home-sale板上，以「有裝潢的中古屋是不是蠻尷尬的」為標題發文，提到自己最近正在看房，觀察下來發現，有些中古屋雖然沒有任何裝潢，但只要整體維持得乾乾淨淨，通常都蠻好賣的。相對來說，若是裝潢風格很醜，他也會心想，這樣反而要花一筆錢處理，只是對屋主而言，反而會因為有裝潢過而想加價。

因此，原PO就想知道，如果看到有裝潢的房子，通常應該怎麼出價會比較好呢？還是會建議直接放棄，改看其他間呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看別間就好，何必互相為難」、「經費有限的話，可以省一筆錢尤其裝潢越來越貴」、「不喜歡就放棄啦，砍掉重練要多花錢」、「很多投資客都過度裝潢，出租可以，要賣反而不好賣」、「裝潢真的很吃主觀」、「很少有好看的，有裝潢就先砍價」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般屋主其實不太會裝潢，因為會有點麻煩，通常是投資客比較有可能這麼做。至於買方的喜好，曾敬德認為，有沒有裝潢都有人喜歡，有些人喜歡整理過，覺得這樣更方便，且「裝潢的好處，是連裝潢一起貸款、算在總價，有這個優勢」；但也有人喜歡原始屋況，覺得這樣可以了解最真實的情況，也能知道哪裡需要修繕。