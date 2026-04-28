武廟商圈「無主透天」欠稅淪法拍　三拍底價剩606萬

▲高雄1棟老透天，因屋主過世後無人繼承，房子持續積欠地價稅，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣。（圖／法務部行政執行署高雄分署提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄蛋黃區老透天進入法拍市場，底價竟殺到600萬元。高雄1棟老透天，因屋主過世後無人繼承，房子持續積欠地價稅，遭法務部行政執行署高雄分署執行拍賣，該透天位於苓雅區河北一路巷，三拍底價606.3萬元，相較一拍底價947萬元，已經打了64折。

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高雄分署表示，該透天地坪17.5坪、建坪43.8坪，屋齡逾50年，因持續積欠地價稅遭移送執行拍賣。不過該棟透天因義務人已死亡，且無繼承人，目前由法院選任律師擔任遺產管理人，處理後續遺產與債務清償事宜。

高雄分署指出，若後續順利拍定，拍賣所得將先用於清償欠稅，部分款項支付遺產管理人報酬；剩餘款項依《民法》無人繼承財產規定，原則上將歸屬國庫。該透天雖屋齡偏高，但位於武廟商圈與大統百貨和平店之間，周邊生活機能成熟，鄰近凱旋一路、大順三路、中正一路等主要幹道，商業機能完整。

此外，周邊還有五福國中、高師附中、道明中學等學校，並鄰近捷運文化中心站、五塊厝站及輕軌凱旋公園站，具備捷運、輕軌雙軌優勢。由於又具可點交條件，對自住翻修，或想卡位市區低總價透天的買方，都具一定吸引力。

▲苓雅區武廟商圈位於高雄市中心精華地段，屬於蛋黃區，生活機能豐富。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄武廟大順加盟店店東黃弘翰分析，苓雅區武廟商圈位於高雄市中心精華地段，屬於蛋黃區，生活機能豐富，新案單價已達4字頭，如為中古大樓，屋齡約20年，約落在2字頭左右。

若是中古透天，由於屋齡普遍較高，總價帶約500~1000萬元區間，依地坪大小、面寬和臨路條件而定，由此價格來看，目前法拍底價仍合乎市場行情，黃弘翰說：「但由於該區中古透天以自住為主，釋出量頗為稀缺，加上總價帶仍屬親民，因此預估會吸引不少置產族注意。」惟需注意中古透天貸款成數本來就較低，加上近期銀行限貸氛圍，又為高屋齡，有意進場者需準備較足本金。

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