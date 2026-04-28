全台「單身戶長」10年激增61萬人　每戶2.35人刷新低

▲結婚不再是買房唯一動力，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

結婚不再是買房唯一動力，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅的2倍。信義房屋專家表示，除單身購屋及新青安政策外，近年節稅風潮引發分戶設籍行為，也同推動小戶化趨勢，平均每戶人數降至歷史新低2.35人。

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統計顯示，過去10年台屋戶長人數從847萬人增加到985萬人，總計增加高達138萬人，其中增加最多的是未婚的單身戶長，從117.7萬人增加到179萬人，高達45%的戶長增加人數都來自於未婚族群。

有偶戶長人數從523萬人增加至556萬人，增加32.9萬人。另外過去10年戶長離婚也增加27.5萬人，喪偶增加14.5萬人，整體來看未婚的戶長是最強勁的成長族群。

▲戶長婚姻狀況人數統計。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然戶長不一定是屋主，但從戶長人數變化大概也可以推斷市場買盤樣貌，除了結婚首購等剛性買盤，單身族群購屋數量也在增加，與市場推案M型化的趨勢吻合。」

另外，曾敬德表示：「新青安政策也讓部分單身族得以先行購屋，而近年房屋稅制改革也發現短期戶數大量增加，顯示市場也出現一波分戶設籍節稅行為，許多因素都導致統計上出現小戶與單身狀況，平均每戶人數剩下2.35人也寫下歷史新低紀錄。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「平均每戶人數剩下2.35人，也與家庭結構改變有關，現在夫妻、甚至單身族不與父母同住的比例明顯增加，加上房價成本高昂，也反映出小宅價格較具有保值性。」



曾敬德補充：「家戶人口數越來越精簡已經是一種社會趨勢，而這幾年出現的交屋潮，新房子的房屋評定價格又特別高，也出現分戶設籍的節稅需求，建議民眾要清楚相關的節稅規定，包括持有稅負的房屋稅、地價稅，另外交易時可能產生的房地合一稅負等等。」

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