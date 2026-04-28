ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台「單身戶長」10年激增61萬人　每戶2.35人刷新低

▲▼情侶結婚買房。（圖／記者陳建宇攝）

▲結婚不再是買房唯一動力，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

結婚不再是買房唯一動力，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅的2倍。信義房屋專家表示，除單身購屋及新青安政策外，近年節稅風潮引發分戶設籍行為，也同推動小戶化趨勢，平均每戶人數降至歷史新低2.35人。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計顯示，過去10年台屋戶長人數從847萬人增加到985萬人，總計增加高達138萬人，其中增加最多的是未婚的單身戶長，從117.7萬人增加到179萬人，高達45%的戶長增加人數都來自於未婚族群。

有偶戶長人數從523萬人增加至556萬人，增加32.9萬人。另外過去10年戶長離婚也增加27.5萬人，喪偶增加14.5萬人，整體來看未婚的戶長是最強勁的成長族群。

▲▼ 戶長婚姻狀況人數統計 。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲戶長婚姻狀況人數統計。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然戶長不一定是屋主，但從戶長人數變化大概也可以推斷市場買盤樣貌，除了結婚首購等剛性買盤，單身族群購屋數量也在增加，與市場推案M型化的趨勢吻合。」

另外，曾敬德表示：「新青安政策也讓部分單身族得以先行購屋，而近年房屋稅制改革也發現短期戶數大量增加，顯示市場也出現一波分戶設籍節稅行為，許多因素都導致統計上出現小戶與單身狀況，平均每戶人數剩下2.35人也寫下歷史新低紀錄。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「平均每戶人數剩下2.35人，也與家庭結構改變有關，現在夫妻、甚至單身族不與父母同住的比例明顯增加，加上房價成本高昂，也反映出小宅價格較具有保值性。」

曾敬德補充：「家戶人口數越來越精簡已經是一種社會趨勢，而這幾年出現的交屋潮，新房子的房屋評定價格又特別高，也出現分戶設籍的節稅需求，建議民眾要清楚相關的節稅規定，包括持有稅負的房屋稅、地價稅，另外交易時可能產生的房地合一稅負等等。」

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：買房戶長單身有偶配偶已婚信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全台「單身戶長」10年激增61萬人　每戶2.35人刷新低

結婚不再是買房唯一動力，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅的2倍。信義房屋專家表示，除單身購屋及新青安政策外，近年節稅風潮引發分戶設籍行為，也同推動小戶化趨勢，平均每戶人數降至歷史新低2.35人。

11分鐘前

台中預售屋75%「0成交」帶衰中古屋　造鎮豪宅降千萬求售

預售屋開價鬆動，成屋也跟進補跌，造鎮豪宅「鄉林皇居」出現一路降價求售的物件，從開價5300萬元開始一路下降，到4800萬元一路降到4280萬元，整體降幅1020萬元，專家指出：「預售先讓利、成屋再修正」已經啟動，成屋市場正面臨一波「被動跟跌」壓力。

51分鐘前

剛在美國展店！「檸檬系霸主」南台灣旗艦店熄燈　全台只剩1店

曾是手搖飲界「檸檬系」天花板之一的「快樂檸檬Happy Lemon」，以檸檬系列飲品打出知名度，一開幕就掀起一陣黃色旋風。不過，高雄唯一門市五福旗艦店日前公告，僅營業至4月26日，目前已熄燈。信義房屋專家表示，該區租金單價1300~1500元。

2小時前

台中「超巨蛋」600億開發案截標　僅台壽1家投標

「台中超巨蛋BOT開發案」今（27）日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高，此案預計最快2031年完工啟用。

20小時前

台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　他嘆：窮得只剩殖利率

台股今（27日）一度衝上4萬點，終場以39616.63點作收，台股創新高，營建指數卻下跌逾1%。分析師表示，營建股基本面、籌碼面差，窮得只剩下殖利率，且就算有高殖利率保護，公司未來業績不被看好，也一樣沒用。

20小時前

每年多還 1 個月房貸，直接省下 5 年役期？網戰翻：忘了台灣還有這「兩件事」！

最近社群流傳一個「房貸數學模型」，說只要每年固定多還「一個月本金」，原本 30 年的房貸竟然可以縮短到 25 年左右清償。這個論點讓不少正被房貸壓得喘不過氣的小資族大喊：「複利真的是神！」但這招在台灣真的行得通嗎？留言區網友直接開啟「人間清醒」模式，點出幾個超殘酷的現實點。

20小時前

他嗆大安區公寓老舊不是有錢人！在地曝鄰居驚人背景：都億來億去

台北市大安區坐擁大安森林公園與頂尖學區，地位向來無可撼動。近期有網友在Dcard發文質疑大安區的「天龍地位」，認為大安區2500萬至3000萬元的房價與新北蛋黃區相差無幾，不解為何住大安區仍是有錢人象徵。這番言論立刻被內行人吐槽，強調單看總價完全搞錯重點，因為大安區的每坪單價與地段保值性，根本不是新北市能比擬的。

22小時前

「漁業大亨家族」陷財務風暴　美術館豪宅2.2億遭法拍

曾與慶富、豐國等遠洋漁業龍頭齊名，漁業界重量級「裕祐漁業」陳家，向來是高雄低調的大船東家族，近期驚傳陷入財務風暴，名下資產遭查封。家族持有的美術館特區豪宅，2戶高樓層景觀戶同步流入法拍市場，單戶底價均突破億元，合計一拍總底價達2億2097萬元。

22小時前

8500萬土地額度竟到9600萬！　小建商扛高利貸恐釀惡性循環

在整體房市降溫與資金緊縮雙重夾擊下，小型建商資金壓力逐步浮現，在資金調度吃緊下，不少轉向俗稱「薯條三兄弟」的民間融資體系短期周轉，為了搶食租賃大餅，更出現南北放款不同步的情況，形成另類的租賃業「網內互打」。

23小時前

台股衝4萬點！　台積宅卻GG「9區房價下跌」

今（27日）在半導體龍頭台積電帶動下，台股衝破4萬點大關，股市強勢，卻未出現「股房連動」現象。觀察台積電有進駐的13區房市，9區房價呈現下跌，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高。

23小時前

林心如.楊謹華.Ella.林熙蕾合體　張清芳笑「離長照不遠了」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

海線建商爆周轉不靈全面停工　新..

老房自砍135萬售出　買家控多..

台中「超巨蛋」600億開發案截..

「漁業大亨家族」陷財務風暴　美..

硬底子屋主放話「少200萬不收..

「高雄版西門町」遭批愈來愈空　..

A7預售屋888萬「價格可議、..

台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　..

8500萬土地額度竟到9600..

他月薪8萬「猶豫買房 or 買..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全台「單身戶長」10年激增61..

台中預售屋75%「0成交」帶衰..

剛在美國展店！「檸檬系霸主」南..

台中「超巨蛋」600億開發案截..

台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　..

每年多還 1 個月房貸，直接省..

質疑大安區「天龍地位」遭打臉！..

「漁業大亨家族」陷財務風暴　美..

8500萬土地額度竟到9600..

台股衝4萬點！　台積宅卻GG「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366