危老核准量衝全台第2　中市推精進方案「最快40日核定」

▲台中市府更祭出精進方案，讓簡化審查案件最快40日即可核定。專家表示，建商棄重劃區改戰舊市區趨勢十分明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

截至2026年2月底，台中危老案件累計受理已達1053件、核准980件，穩居全台第2，台中市府更祭出精進方案，讓簡化審查案件最快40日即可核定。專家表示，建商棄重劃區改戰舊市區趨勢十分明顯。

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根據台中市都發局最新統計，截至2026年2月底，台中危老案件累計受理已達1053件、核准980件，受央行限貸政策與土建融審查收緊影響，開發商紛紛撤出重劃區土地競爭，轉向具融資彈性的危老重建。

為加速重建效率，都發局推動「台中市都市危險及老舊建築物加速重建審查精進方案」。都發局長李正偉表示，透過審查分流與擴大簡化範圍，一般審查案件預計80日內完成，簡化審查案件更可縮短至40日。

▲建商對於重劃區土地的開工與貸款限制感到壓力，轉而關注舊市區危老整合案，目前精華地段的危老開發案量已首度超越重劃區素地。（圖／記者陳筱惠攝）

2024年起，市府將「原建築容積獎勵10%」、「建築基地未達200平方公尺」及「建築物耐震設計」納入簡化範疇，免提送審查會議，效率縮短一半以上。

對此，春耕不動產總經理張維良分析：「目前土地買方結構已出現變化，自用型買方占6至7成，建商需求則降至2至3成。在景氣循環下，建商對於重劃區土地的開工與貸款限制感到壓力，轉而關注舊市區危老整合案，目前精華地段的危老開發案量已首度超越重劃區素地。」

目前，台中危老熱區集中在西屯、北屯、北區及南區，知名建案如「元城樂MORE」、「澄亦實築」、「泉宇VIVA」、「大通大美」等皆為代表，從已核准的建案來看，包含坤悅、坤聯發、登陽、富宇、順天、新業等開發商，均已投入此賽道。

鄉林集團董事長賴正鎰則指出：「危老重建具備時程快、無基地限制等優點，但開發商需面對百分之百取得地主同意、小基地施工成本高及鄰損風險等挑戰。」

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