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北士科AI力啟動！「力銘耘山」坐擁李天鐸大師美學　收攬洲美平原景緻

▲▼ 北投,士林,AI產業,輝達,力銘耘山,北士科,力銘建設。（圖／力銘耘山提供）
▲北投士林科技園區近年產業投資與建設到位，成為台北科技廊道重要區位。

圖、文／力銘耘山提供

台北市最後一塊大型科技廊道開發案「北投士林科技園區」近年隨著公共建設與產業投資逐步到位，區域發展已進入關鍵收割期，近期全球AI大廠輝達（NVIDIA）完成簽約進駐北士科T17、T18基地，市場更傳出未來可能在此設立第二總部，重磅消息除確立了北士科作為台灣AI產業核心的地位，更將吸引大量科技菁英與國際人才移居，帶動高端住宅需求。

放眼大台北產業前景，北士科與內科、南軟串聯成年產值達10兆元的台北科技走廊，隨著政府提出「AI新十大建設」國家發展軸線，北士科勢必成為帶動產業轉型的關鍵發動引擎，加上金仁寶、康舒等大型上市集團進駐，預估將帶動近6萬個就業機會，北士科未來不僅劍指兆元產值的遠大前景，更具備與世界接軌、共創指標聚落的國際實力。

回顧北士科開發歷程，初期住宅推案集中於文林北路沿線，目前多數建案已進入銷售尾聲或交屋階段，土地供給逐漸趨於飽和，相較之下，文林北路另一側的承德路沿線住宅用地顯得稀缺，市場專家指出，承德路周邊臨路住宅用地屈指可數，在區域開發邁入成熟之際，每一塊釋出的土地都具備極高的珍稀性，近期公開的「力銘耘山」即坐落於承德路一帶，基地面積超過700坪，是承德路沿線目前少見的大基地住宅規劃，讓住戶在掌握產業脈動的同時，仍保有高品質的居住純粹性。

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▲▼ 北投,士林,AI產業,輝達,力銘耘山,北士科,力銘建設。（圖／力銘耘山提供）
▲輝達簽約進駐北士科T17、T18基地，AI產業聚落話題再度升溫。

除了地段的戰略價值，「力銘耘山」更具備難得的景觀優勢，基地面向廣達700公頃的洲美平原，在寸土寸金的台北市中心，能同時擁有產業動能與開闊視野的住宅產品實屬少見！而負責興建開發的力銘建設身為力麗集團旗下的旗艦品牌，由董事長郭淑珍擔任總舵手，將深耕建築產業的熱忱與對美學、藝術的追求，悉數注入這件新作中，對郭董事長而言，建築不僅是美學的營造，更是一場回歸自然、以人為本的生活實踐。

為了呼應基地獨有的環境條件，該案重磅邀請建築大師李天鐸操刀，這也是現今北士科區域內唯一的李天鐸作品，以其擅長的自然美學風格，賦予建築晶瑩剔透的視覺質感，與董事長郭淑珍的理念相互呼應，全案主力為45~52坪純3房格局，戶戶大面開窗引風光入室，讓平原綠意成為生活的一部分。隨著北士科產業紅利全面發酵，「力銘耘山」兼具品牌力、大師設計與景觀稀有性的地標，將是台北市心難得一見的生活收藏。

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▼同步輝達戰略選地，「力銘耘山」定址北士科AI聚落。

▲▼ 北投,士林,AI產業,輝達,力銘耘山,北士科,力銘建設。（圖／力銘耘山提供）

關鍵字：北投士林AI產業輝達力銘耘山北士科力銘建設

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