天母人震驚！NET老店宣告歇業　房東秒開每月30萬求租

▲天母西路上的「NET天母店」經營多年，但卻即將結束營業。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

經營約30年的「NET天母店」，公告即將結束營業，引發熱議。在地房仲表示，天母的消費力、消費人潮並沒有明顯衰退，街邊店市場有些洗牌調整，本來就很正常。而根據《591房屋交易網》刊登資訊，房東已開出每月30萬元招租。

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天母西路上的「NET天母店」經營多年，但突掛上將結束營業的看板，「租約到期，營業至5月17日。」消息一出，在地臉書社團上掀起熱議。

網友們紛紛留言提到：「這家30幾年了」、「小時候打工的地方」、「天母街邊店本來就很難經營」、「天母人只穿名牌，不需要平價」、「這次又是房東齁？」。

▲「NET天母店」將在5月17日熄燈，在地人相當震驚 。（圖／記者項瀚攝）

經查謄本，該店面1樓房東為張姓自然人，在1985年建物完工時，就透過買賣取得，1樓權狀面積登記53.3坪、地下1樓權狀面積83坪，但為張姓與扶姓2自然人共有。

經查《591房屋交易網》，天母西路上有一間1樓+B1的店面刊租，權狀面積登記136坪，研判就是「NET天母店」，每月租金開價30萬元。致電受委託的房仲，但截稿前暫無回應。

▲《591房屋交易網》上出現一間天母西路待售店面，研判就是「NET天母店」 。（圖／翻攝自591）

住商不動產天母西路加盟店長林學良表示：「該店面位於天母西路中段，是天母相對熱鬧的地方，店面效益不錯，也因此NET開了那麼多年。」

至於撤出，林學良表示：「雖然天母街邊店租金價碼有修正，但全台實體店面都是如此，有些人常說天母商圈沒落了，但我從小在天母長大，不這麼覺得。」

林學良進一步表示：「哪一個封閉型的商圈開了3家百貨公司？」他說：「天母的消費力、消費人潮並沒有衰退，一些有賺錢的店面業者都搬到百貨裡面去了，況且街邊店市場有些洗牌調整，本來就很正常，觀察天母西路延線店面空置率其實並不高。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「以1樓每坪租金4000，地下室1500元計算，每月30萬元開價符合行情，且仍相當有機會去化，不論是零售、抑或是餐飲，都很有機會，天母還是有其基本盤支撐。」

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