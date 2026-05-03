ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房價3年漲2成　台南溪北靠「機器人題材」甩脫1字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲柳營科技園區3期預計2027年左右啟動施工及招商，可串聯沙崙研發、六甲驗證能量，可望創造400億元年產值。（圖／記者張雅雲攝

記者張雅雲／高雄報導

全台最具規模的機器人製造基地將落腳台南溪北。柳營科技園區3期預計2027年左右啟動施工及招商，將串聯沙崙研發、六甲驗證能量，可望創造400億元年產值、帶動5000個就業機會。專家表示，溪北房市已先反映一波，新營近3年房價已有1~2成漲幅。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，市府積極推動柳營科技園區3期開發，園區總面積達87.52公頃，預計提供約52公頃產業用地，並串聯六甲工研院「智慧機器人創新與應用研發中心」、沙崙「國家智慧機器人研究中心」，結合周邊金屬、機械設備製造業聚落，形塑南台灣高科技產業廊帶。

市府規劃，未來將以「研發在沙崙、驗證在六甲、量產在柳營」作為產業分工，其中柳營將成為智慧機器人量產核心基地，預估可創造400億元年產值，並帶動5000個就業機會。

台南市經發局局長張婷媛表示，目前已促成建東精工、西格瑪機器人等廠商簽署柳營智慧機器人園區合作備忘錄MOU。柳科3期預計2027年左右啟動施工及招商作業，未來將優先導入智慧機器人相關產業，包括零組件、系統整合、研發設計等領域，逐步建立完整供應鏈。

▲▼ 柳科 ,溪北 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲柳科3期預計2027年左右啟動施工及招商作業，未來將優先導入智慧機器人相關產業。（圖／台南市政府提供）

台南代銷公會理事長佘光宗表示，柳營科技園區3期與智慧機器人產業題材，不只帶動柳營，周邊麻豆、六甲、官田等溪北生活圈也同步受惠，近3年房價約有2成漲幅，其中麻豆因最接近南科，漲幅相對明顯。佘光宗說：「溪北過去房價基期相對低，還有1字頭價格，產業題材一出現，價格反應也更明顯，現在單價已經站穩2字頭。」

台灣房屋新營站前加盟店店東余承蒲表示，柳營、六甲、新營同屬溪北生活圈，其中新營原為台南縣政府所在地，台南升格直轄市後仍保有完整行政資源與生活機能，包含醫療、學區、商業機能，在溪北屬於成熟生活圈，吸納周邊行政區人口移入。

余承蒲指出，柳營、六甲一帶則因具備工業用地與開發腹地，逐步承接部分產業機能，新營房市也出現提前反映現象，「近年價格已有一波上修，市場明顯感受到科技題材帶動，近3年新營房價已有1~2成漲幅。」目前新營透天、大樓都有推案，新大樓單價已站上3字頭，新透天總價約1300~1500萬元，若是屋齡約20~30年的中古大樓，單價約13~16萬元。余承蒲說：「現階段房市仍以剛性需求為主，不少首購族轉向入手門檻相對較低的2~3房產品。」

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

關鍵字：台南柳營機器人房市科技園區新營溪北

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

潤泰新股價飆漲停　上半年營建股獲利王、營收王出爐

潤泰新（ 9945）上半年財報亮眼，今（14日）股價漲停，收在29.8元。觀察營建股建商表現，上半年獲利王為富宇（4907）、EPS高達6.50元，創歷年新高；營收王由興富發（2542）穩居龍頭，上半年營收332.37億元、年增4倍以上。

2小時前

企業景氣熱、民眾購屋冷　3大指標看懂房市溫差

台灣主要經濟指標包含製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業採購經理人指數（NMI）、消費者信心指數（CCI），而3項數字串聯出來的房市景氣，專家分析：「已呈現Ｋ型走勢。」

3小時前

房市無情翻轉　梧棲指標建案轉手驚見1字頭

台中海線迎交屋潮元年，不過房市翻轉無情，連梧棲最頂建商二手市場交易，也抵不住讓利風潮，以1字頭成交，前屋主並非賠售，帳面只小賺了26萬元就脫手，專家認為幾乎是平盤。

4小時前

陳幸妤贈與掀熱議　去年配偶移轉1.58萬棟創紀錄

前第一千金陳幸妤把診所店面贈與給前夫趙建銘，讓配偶房地產贈與的議題再次受到討論。統計顯示，去年配偶贈與移轉共1萬585棟，還創下歷史新高。信義房屋專家表示，配偶間贈與不動產最常見是節稅需求，當有售屋動機時利用對方土增稅一生一次的優惠，省下一些土增稅的稅費。

6小時前

房子「買在河邊」濕氣會比較重嗎？內行曝關鍵：看天數

買房之前，勢必會多方考慮，近日就有網友發文表示，她正在看重劃區的物件，如果住在河邊，會不會濕氣比較重？對此，信義房屋專家認為，應該是還好，主要還是看地區，若靠山邊、常下雨，可能濕氣就較重。

6小時前

屋主掛白布條「嚇退投標人」反效果？　內湖老公寓6字頭拍出

內湖環山路一段巷內公寓遭法拍，屋主在陽台掛看板「此屋因被詐騙，涉及刑事犯罪，已進入司法程序」，疑似有意讓投標人卻步。但該屋仍以總價1500萬元、每坪62萬元溢價脫標，在地房仲坦言，此價碼略高於行情一點點，前屋主疑似「疑神疑鬼」的策略，看來沒有奏效。

7小時前

【廣編】上市集團搶進南京復興站　「大將長春」造北市名宅新局面

台灣知名上市品牌「大將開發」（股票代號：1453）位於台北市中山區長春路、近龍江路口的高端訂製宅邸「大將長春」，於本月10日正式舉行動土典禮，由大將開發葉義雄董事長、豐興營造張靖騰總經理、王克強建築師等團隊一同祈願「大將長春」案順利圓滿，奠基永固。

8小時前

手足纏訟20年！　昔喬事聖地「白雪大舞廳」2.56億法拍

曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」坐落五權路上，本應是富貴度日的二代們，在40年前父母相繼過世後，8名兄弟姐妹訴訟打了20年，這棟歷史代表建築仍落入法拍，預計9月11日開標。

9小時前

西台中的「房價減壓閥」　沙鹿靠「千萬3房」接住年輕首購族

台中沙鹿區作為台中「海線一哥」，受惠交通、產業、醫療、房價四個面向，吸引建商大軍強勢推案，也讓沙鹿成為西台中的「房價減壓閥」，在市區房價高到壓迫感極強下，沙鹿適時釋放高房價積聚的資金壓力外，也讓年輕買盤能在這裡順暢喘息。

9小時前

台北豪宅血統相遇桃園小檜溪水岸　達欣．瑞德【大河吾疆】早鳥啟動

在桃園重大建設與城市飛躍發展的浪潮下，小檜溪重劃區憑藉水岸景觀與成熟商圈機能，躍升為桃園高端置產核心。其中，由春日路與民光東路兩大黃金主幹道交會而成的「十字軸心」，更是全區核心精華。

10小時前

精彩短影精彩短影

more
姜厚任小24歲女友學歷遭質疑　陶晶瑩看完科系抓疑點！
A-Lin.蕭敬騰突襲台北酒吧　樂手要下班..她猛虧：你們很貴？
【陳幸妤一星評論爆料】離婚趙建銘！診所被洗版：幸妤真性情
【陳幸妤2度現身！】被問一人顧3孩辛苦嗎？秒回：你覺得呢
【民眾高度配合】警報一響道路淨空　板橋防空演習畫面曝
【看我看我】白貓站遠遠看奴才餵食同伴們　小短手狂揮求關注XD
【心疼女兒】陳幸妤證實離婚！陳水扁：別傷口上灑鹽
【看錯手勢】運將禮讓救護車搞錯義交指揮　「強行通過」撞翻騎士畫面曝
【超商變成追逐戰】男子被貓咪鎖定 　下一秒滿場追著他跑XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

陳幸妤贈趙建銘6千萬診所　貸款..

墾丁大街名店撤出再+1　房東開..

台中最貴凶宅　6戶打通豪宅開價..

左營家樂福超市才剛熄燈　新租客..

手足纏訟20年！　昔喬事聖地「..

屋主掛白布條「嚇退投標人」反效..

陳幸妤爆離婚　趙建銘6000萬..

陳幸妤贈與掀熱議　去年配偶移轉..

「台北之星」11樓戶社區最低價..

卡位三鶯線變荒野求生？　在地直..

ETtoday房產雲

最新新聞more

潤泰新股價飆漲停　上半年營建股..

企業景氣熱、民眾購屋冷　3大指..

房市無情翻轉　梧棲指標建案轉手..

陳幸妤贈與掀熱議　去年配偶移轉..

房子「買在河邊」濕氣會比較重嗎..

屋主掛白布條「嚇退投標人」反效..

上市集團搶進南京復興站　「大將..

手足纏訟20年！　昔喬事聖地「..

西台中的「房價減壓閥」　沙鹿靠..

台北豪宅血統相遇「桃園小檜溪水..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366