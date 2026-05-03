房價3年漲2成　台南溪北靠「機器人題材」甩脫1字頭

▲柳營科技園區3期預計2027年左右啟動施工及招商，可串聯沙崙研發、六甲驗證能量，可望創造400億元年產值。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台最具規模的機器人製造基地將落腳台南溪北。柳營科技園區3期預計2027年左右啟動施工及招商，將串聯沙崙研發、六甲驗證能量，可望創造400億元年產值、帶動5000個就業機會。專家表示，溪北房市已先反映一波，新營近3年房價已有1~2成漲幅。

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台南市長黃偉哲表示，市府積極推動柳營科技園區3期開發，園區總面積達87.52公頃，預計提供約52公頃產業用地，並串聯六甲工研院「智慧機器人創新與應用研發中心」、沙崙「國家智慧機器人研究中心」，結合周邊金屬、機械設備製造業聚落，形塑南台灣高科技產業廊帶。

市府規劃，未來將以「研發在沙崙、驗證在六甲、量產在柳營」作為產業分工，其中柳營將成為智慧機器人量產核心基地，預估可創造400億元年產值，並帶動5000個就業機會。

台南市經發局局長張婷媛表示，目前已促成建東精工、西格瑪機器人等廠商簽署柳營智慧機器人園區合作備忘錄MOU。柳科3期預計2027年左右啟動施工及招商作業，未來將優先導入智慧機器人相關產業，包括零組件、系統整合、研發設計等領域，逐步建立完整供應鏈。

▲柳科3期預計2027年左右啟動施工及招商作業，未來將優先導入智慧機器人相關產業。（圖／台南市政府提供）

台南代銷公會理事長佘光宗表示，柳營科技園區3期與智慧機器人產業題材，不只帶動柳營，周邊麻豆、六甲、官田等溪北生活圈也同步受惠，近3年房價約有2成漲幅，其中麻豆因最接近南科，漲幅相對明顯。佘光宗說：「溪北過去房價基期相對低，還有1字頭價格，產業題材一出現，價格反應也更明顯，現在單價已經站穩2字頭。」

台灣房屋新營站前加盟店店東余承蒲表示，柳營、六甲、新營同屬溪北生活圈，其中新營原為台南縣政府所在地，台南升格直轄市後仍保有完整行政資源與生活機能，包含醫療、學區、商業機能，在溪北屬於成熟生活圈，吸納周邊行政區人口移入。

余承蒲指出，柳營、六甲一帶則因具備工業用地與開發腹地，逐步承接部分產業機能，新營房市也出現提前反映現象，「近年價格已有一波上修，市場明顯感受到科技題材帶動，近3年新營房價已有1~2成漲幅。」目前新營透天、大樓都有推案，新大樓單價已站上3字頭，新透天總價約1300~1500萬元，若是屋齡約20~30年的中古大樓，單價約13~16萬元。余承蒲說：「現階段房市仍以剛性需求為主，不少首購族轉向入手門檻相對較低的2~3房產品。」

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