「工程師買房潮」撐住房價？　楠梓新案2房總價破千萬

▲全球記憶體大廠華騰國際科技進駐橋頭科學園區，今年初開始量產，形成南科楠梓園區、橋頭園區均正式進入量產階段。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄「工程師買房潮」真的來了！全球記憶體大廠華騰國際科技進駐橋頭科學園區，今年初開始量產，成為橋科首家投入營運的大廠，形成南科楠梓園區、橋頭園區均正式進入量產階段。信義房屋專家表示，近期已開始吸引工程師族群看屋，2房總價站上千萬元。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！ 內行：賣得動的建案共通3條件

[廣告]請繼續往下閱讀...

華騰國際科技在高雄橋科的新廠，今年完工開始量產，成為橋科首家完成建置並投入營運的高科技企業，加上已在楠梓園區量產的台積電，北高雄「雙科學園區」聚落逐漸成形。

信義房屋協理周清源表示，未來2~3年將有更多大廠陸續進駐橋科，進一步帶動就業人口、工程師與相關供應鏈廠商移入，房市支撐力道將從短期題材，轉為中長期結構性需求。

信義房屋楠梓店專員蔡宗汎表示，雙科學園區發展後，近期已吸引許多工程師族群來楠梓看屋，多為單身、小家庭，購屋主力以總價相對親民的2房產品為主，推案量最大的高大特區，以預售大樓與屋齡10年內大樓為主，預售大樓單價約32~38萬，10年內大樓單價26~28萬，新案2房總價已站上1000萬元。

▲未來2~3年將有更多大廠陸續進駐橋科，進一步帶動就業人口、工程師與相關供應鏈廠商移入。（圖／記者張雅雲攝）

而台積電楠梓廠環評進度已推進至第5廠，未來將陸續量產。住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖表示，未來產業人口仍將持續移入，對北高雄房市形成長期支撐。不過區域房價已明顯墊高，買方也更重視總價、通勤時間與生活機能。

蔡岳霖指出，科技題材確實為區域帶來買氣，但市場已不再是單純追逐題材的階段。以目前行情來看，若加計車位與裝潢成本，自住客負擔壓力不小，購屋決策逐漸回歸理性，買方追價意願轉趨保守下，房市也進入盤整期。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！ 內行：賣得動的建案共通3條件

信義房屋更多相關新聞