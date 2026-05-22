小弟一家「獨占老家」稅金大家攤！兄弟姊妹吵翻　專家教3招

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「這房子是爸媽留下的，憑什麼你一個人住免費？」這句話道盡了無數繼承家庭的無奈。理財顧問「R姐」廖嘉紅近日分享真實案例，父母留下的透天厝由三名子女共同繼承；然而，小弟一家長年獨占且不付租金，甚至拒絕賣房，導致手足感情徹底變質。

弟弟獨占老家不搬！共有房產淪「感情粉碎機」

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李先生的父母留下透天厝由三兄弟姊妹共同繼承，原本是遺愛，怎料小弟一家免費居住多年，稅金還要大家分攤，當手足提議賣房時，他更以「不搬」消極應對。

R姐指出，這類衝突多源於「房產多、現金少」，當房子無法切割、有人想變現有人想留房時，原本父母寄望的「孩子會商量」，最終往往敗給人性。

法律是最後護城河！專家揭「3條路」強制作業

面對這種僵局，R姐分析通常剩下三條路可走。首先是利用《土地法》第34條之1的「多數決出售」，只要人數與持分過半，不需全員同意也能賣房。

其次是向法院聲請「分割共有物」，由法院裁定變價拍賣分錢或補償金分割；最後則是追討「占用補償金」，讓長期獨占者支付相當於租金的代價。不過，她也感嘆，走到互告或老家被法拍，絕對不是父母留房的本意。

預立遺囑＋壽險金！黃金組合化解「特留分」糾紛

為了避免遺產變遺憾，R姐建議，真正高明的傳承應先創造資產流動性，並將分配制度化。預立遺囑能明確指定房產歸屬，避免陷入「公同共有」誰都動不了的泥淖。

此外，善用壽險金作為「緩衝器」也是關鍵，保險金除了能支付遺產稅，更能作為補償金給沒拿房的子女，用現金解決「應繼分」與「特留分」的法律爭議。