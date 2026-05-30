股市夯！他心動「賣房加碼買台積電」　一票搖頭：增貸就好

▲原PO想賣房買台積電。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股近期氣勢如虹，有網友表示，認為房子短期內不會漲，加上現在股市這麼夯，猶豫賣掉多餘房產，加碼買台積電，但又擔心賣房後股市反轉，因此坦言「想歸想，但不太敢實行」。對此，網友給出建議，「不用賣，增貸就好」；但也有人提到風險，現在股市過熱，賣房買股容易兩頭空。

原PO在PTT房版發文，台股站上4萬點後，台積電成為市場討論焦點，思考是否該把手上多餘房產賣掉，將資金轉進台積電。他坦言，認為房子短期內不會漲，心中浮現「賣多餘的房，加碼買台積」的念頭，但也擔心若賣房後股市反轉，反而讓資產配置陷入困境，因此目前仍停留在想法階段。

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原PO已有貸款壓力 不敢再貿然增貸



貼文一出，網友紛紛搖頭，「跟銀行貸出來就好了，幹麻賣」、「 在這種市場氛圍你說賣就賣得掉喔？」、「現在賣沒有那麼快，當然要增貸」、「真的傻子才賣房」、「我兩年來房屋增貸超過兩千萬，幾乎都壓台積，給你參考」。對此，原PO在留言區回應，幾年前已經增貸過，目前身上還有信貸，如果再加碼貸款，擔心財務壓力會變大。

但也有網友勸他想清楚，「跌下來你要怎麼辦？風險都不考慮的？」「不過台股現在明顯過熱，如果短期突然崩崩，台積大跌也不奇怪」、「現在賣房買股，怎麼看都很容易兩頭空」、「賣房買股，股跌了怎辦，住公園領餐？」