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老手曝「現在是買台北老公寓」的好時機！專家吐實話：很拚人品

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲現在是買台北老公寓的好時機嗎？（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文分享，自己參與了一場投資客的下午茶聚會，發現這些名下多套房產的「炒房老手」們，一致認為現在正是狂掃台北市老公寓的絕佳時機，因此他也好奇其他人的看法。對此，信義房屋專家表示，這其實有點「拚人品」。

老手看好「北市老公寓」爆發力

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這名網友在PTT的home-sale板上，以「現在是買台北老公寓的好時機」為標題發文，提到他日前參加一場聚會，結果投資客們指出，現在是掃台北老公寓的好時機，原因包含預售屋與中古屋價格偏離太大，利潤已被壓縮；老公寓在房市不佳時常被專家嫌棄，之後反彈力道最強；台北的都更推力大；若出現「無條件一坪換一坪」或強拆政策的風聲，價格會爆發。

原PO則質疑，公寓要爬樓梯，且無人管理，年輕人不是都喜歡大樓嗎？但老手們卻不以為然，直言年輕人本來就不是公寓的最大買盤；且在通膨環境下，昂貴的大樓管理費反而會凸顯老公寓的價值；還有，想住台北市的人很多。此外，老手認為「30年以上的中古華廈」才是未來最少人接手的物件。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「前提是夠便宜的話，現在有都更題材的都不會便宜」、「這種老公寓都更房買來給小孩用的啦，都更起來了，小孩也大了」、「以投資來說合理，有閒錢我也會多買幾間」、「老實說台北我錢不夠買電梯大樓，我會買老公寓，台北一些鬧區的老公寓維持得都很不錯，環境也很好」、「房子當然會折舊，但地段只會增值，傻傻的」。

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲專家吐實話。（示意圖／取自PAKUTASO）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這其實有點「拚人品」，如果拚到的話，就是「單車變賓士」，可是沒拚到的機率也蠻高的。他認為這樣的說法不見得對或錯，雖然風向趨勢是這樣，但考慮到都更的話，這「可能是非常長期的」。

曾敬德也強調，這件事是有門檻的，需要具備一定的專業度，因為很多條件都會影響能否都更，像是土地使用分區、坪數、戶數、能爭取的獎勵、路寬等都會影響。他最後指出，「最好就是買來自用，拚看看有沒有都更機會」，如果沒有的話，至少自己也可以住。

關鍵字：老公寓台北PTT信義房屋曾敬德

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