北市預售屋買家實力多雄厚？Q4平均成交單價「一坪125.96萬」

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市房價居高不下，不過預售屋市場仍有買氣。房產專家何世昌指出，台北市地政局公布2025年第4季全市預售屋平均成交單價為每坪125.96萬元，僅較上一季微跌0.28%，整體呈現「高檔盤整」、「量增價穩」狀態。更值得注意的是，35坪以下成交比例只有41.72%，36坪以上反而接近六成，顯示現在能在台北市買新房子的客人，財力相當雄厚。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文指出，2025年Q4台北市預售屋各行政區價格表現落差不小，其中最大驚奇點是士林區預售屋均價大跌近二成，來到每坪93.4萬元。他推測，主因可能是相對低單價的社子地區建案成交量大，拉低全區均價，「若以社子地區行情而論，每坪單價7字頭至8字頭，其實不算跌價。」

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另外，萬華區均價則攀升至每坪117.42萬元，成為台北市第八貴行政區。不過何世昌也提醒，萬華區單價上揚，主要是北萬華近捷運的低總價、高單價小宅案順銷帶動，「實際上，萬華區預售屋建案價格落差很大，尤其南萬華建案價格遠比帳面均價低很多。」

至於信義、松山等傳統高價區，因高價區段少有新案，導致成交均價滑落，甚至輸給中正區、中山區。何世昌分析，整體來看，2025年第4季台北市預售屋市場仍處於「高檔盤整」、「量增價穩」階段。

更令他意外的是，台北市預售屋35坪以下成交占比僅41.72%，其中20坪以下房型更只有1成多；反而36坪以上成交占比接近六成。他認為，這代表台北房價雖貴，但買得起的人會傾向選擇稍大、較宜居的房型，「原因是否與台股大賺、口袋有錢有關係值得觀察。」

何世昌最後感嘆，不管買方是新富，還是老錢，現在台北市預售屋買家實力雄厚，「或許，正應驗了業者跟我說的一句話：現在能在台北買新房子的客人，本身就不缺錢。」貼文曝光後，有網友留言表示，「是的，缺好物件。」何世昌也回應，「好物件不降價，一出現很快就被買走，現在的市場很畸型。」