「出國一星期都住同一間飯店？」　一票人點頭：2原因才會換

▲多數人喜歡一間飯店住到底。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊時要不要頻繁更換飯店，每個人習慣不同。有網友好奇，「有人出國7天、8天都住同一間飯店嗎？」引發不少網友分享旅遊經驗，有人喜歡嘗試不同住宿，甚至每晚更換飯店；也有人考量搬行李、入住退房與交通安排，寧可選定一間住宿從頭住到尾，省去整理、搬行李的麻煩。

有網友在PTT發文，「有人出國7、8天都住同一間飯店的嗎？」

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網友分享旅遊經驗

貼文一出，網友分享各自的經驗，多數網友不喜歡換飯店，「帶小孩你就知道麻煩」、「拖行李超狼狽的，如果沒專車，誰要一直換飯店」、「單一城市肯定不換飯店啊，多麻煩」、「日本選好地點理論上可以」、「收行李很麻煩」、「大型行李箱要移動到另一個飯店，那天行程就很麻煩」、「能不換最爽，拖行李搭車超麻煩，還要寄放」。

不過，也有人喜歡體驗不同的飯店，「如果你有辦法自己開車，換飯店其實還好」、「有一種情況是，想住主題飯店」、「我自己安排行程比較多點移動，滿常天天換飯店的，其實也不會多麻煩」、「如果想體驗國外不同的飯店，會願意換，但如果只是去日韓購物，根本沒時間享受飯店設施就算了」、「自駕旅遊，跨城市的話會換」。

也有人提到，「去海島渡假，住渡假村就都住同一個飯店呀」、「去馬爾地夫8天都住同一間villa」、「去渡假村玩就適合住同一個飯店」、「我去馬爾地夫玩7天是都在同一間」。