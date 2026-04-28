挑戰「地王」行情？　西屯路娃娃機店喊價3.99億賣





▲正西屯路上一間夾娃娃機店，地主以高於市價6成開出3.99億元求售房地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

西屯路三段商圈，一間夾娃娃機店開出3.99億元求售房地。信義房屋專家表示，受惠中科科技業挹注居民，讓區域身價水漲船高，但該物件比市價行情高出6成，堪稱「地王」。

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位於西屯路上的娃娃機店，在網路上標榜「西屯路地王」求售，239.7坪的土地，開價3億9980萬元，拆算單價來到166.79萬元。對此信義房屋中科東大店經理陳泱儒說：「該地點雖然相當稀有，但周邊同樣的信安段土地住一價格約50~60萬元，住三100~120萬元，容積雖然可到280％，但該地開價確實高於市場行情。」

陳泱儒表示：「以該價格來說，若投報率要抓2％，年租金上看800萬元，等於一個月租要到66萬元才能達標，以商業角度來說，餐飲業、健身房，才比較撐得住。」

經查，該地主家族在1992年就已持有了，為當地老地主，知情人士透露：「通常單一大地主很好處理，不過該地2024年還有新增貸款，售地可能另有隱情，因為老地主通常不太會需要重新抵押。」

若以開發商角度來看，該房地為2塊土地組成，未來開發基地要推社區型產品，以臨路來說，車道相當難以規劃，加上基地主要是狹長形，也增加開發難度。

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