南七期房價站8字頭　7大指標案上陣「供給逾2000戶」

▲在建商追捧下，南七期未來將出現超過2000戶的供給，代銷業者則分析南七期戰場，將成為「現金流大戰」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南七期重劃區指標案近1年成交均價達每坪75.89萬元，最高單價站上86.21萬元，宣告南七期正式進入追價北七期階段，不過在更多建商追捧下，未來將出現超過2000戶的供給，代銷業者則分析南七期戰場，將成為「現金流大戰」。

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在捷運綠線通車效應帶動下，南七期超越北七期，迎來新一波推案潮，根據實價登錄資料顯示，區域指標案「鉅陞大藴」近1年成交均價已來到每坪75.89萬元，最高單價更站上86.21萬元，目前累計銷售約20戶，成為區域價格風向球。

這波開發熱潮，主要是因過去台中市市區土地稀缺，這幾年不少建商對準都更、危老搶進市中心整合，又看中市府加強都市土地強度，擁有住變商的優勢，最高容積可到500％，也帶動市中心的土地單價拔高。區內原有的傢俱行、婚宴會館、接待中心與SPA館等土地陸續轉型，推升整體開發量能。市場盤點，目前南七期至少有7大指標案醞釀中，總供給量超過2000戶。

▲坤聯發則以每坪154萬元取得向學路與大川街口382坪基地，新案「文森匯」更以高坪效2房切入市場。（圖／記者陳筱惠攝）

最受矚目的，為新美齊與允將建設整合的文心路大基地案，基地面積達2332坪，總戶數突破千戶，土地取得單價約每坪338萬元，市場預期未來開價有望直接挑戰百萬元大關。

此外，包括興富發建設以每坪193萬元取得文心路與公益路口角地，有望第三季進場。豪宅王寶輝建設沿公益路布局2大基地，最大達1840坪，以及國聚建設斥資34億元取得原「展華花園會館」基地。

中小型基地方面，推案動作同樣積極，茂居建設於2024年6月以總價約6.15億元、單價每坪203萬元取得向上路二段「海舞」KTV舊址；元境建設則早在2021年以每坪約181.8萬元購入大富街SPA館用地，規劃地上17層住宅。

▲南七期擁有文心森林公園加上捷運綠線通車，居住條件逐步成熟。（圖／記者陳筱惠攝）

坤聯發則以每坪154萬元取得向學路與大川街口382坪基地，新案「文森匯」更以高坪效2房切入市場。

信義房屋台中新光店經理周子凡分析：「南七期擁有文心森林公園加上捷運綠線通車，居住條件逐步成熟，在北七期可開發素地趨於飽和之際，進一步強化區域交通優勢，帶動房價補漲空間。」

不過7案蓄勢待發，代銷業者私下透露：「現在做生意有生意，一種賺金流、一種賺利潤，現在這個時代，要先賺金流，主要維持團隊營運，在現在市場就是戰場下，所有的業者都在搶原本20％的消費者，有望看到新案開出市場價8折的搶人戲碼。」

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