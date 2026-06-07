存款200萬想買房！　網看地點勸：繼續投資錢滾錢

▲你如果有200萬存款會想買房嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

台灣房價居高不下，但仍不少民眾有買房夢。日前有網友透露，身上大概有200萬的存款，不知道要不要趁還有新青安的時候也下手買房，對此不少人看到他想購買的地點，紛紛直呼不如把存款投入股市繼續租屋。

原PO在《買房知識家【 M傳媒 】》表示，目前在台北租屋，每月房租約1萬元，身上有存款約200萬，「一堆人在看新青安政策，我要趕流行買房嗎？」

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不少網友看完指出，存款200萬要在台北買房「實在很硬」，不如先把存款拿去投資，多滾一點錢，「我首要會做的事情是會把這200萬拿去投資滾存到1000-1200萬，才會買」、「200萬在台北，妳還是租房子吧」、「台北市200萬頭期款，不夠買房啊」、「200萬去做配息繳房租不香嗎？」

也有人建議，200萬的頭期款可以考慮到別的縣市買房，「其實200頭款還是能買，只要要求不要太多，我朋友就在淡水買到一間500萬公寓」、「200萬，買停車位都不夠」。

新青安將在7月底到期，目前「新青安2.0」正在積極跨步會協調中，後續會依房市狀況、民眾實據需求通盤考量，最晚會在7月31日前公告。