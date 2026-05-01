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王至亮／2026房市變天　告別亂漲轉入「價值驅動」新階段

▲▼ 台中房市,預售讓利,成屋降價,購屋議價,房貸緊縮,預售屋,帶看,賞屋照,看屋照 。（圖／記者陳筱惠攝） 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市運行邏輯，已由過往的「價格驅動」，逐步轉向「價值驅動」。（圖／記者陳筱惠攝）

文／《大台中不動產建築開發商業同業公會》榮譽理事長王至亮

2026年台灣房市，正從過去數年的快速上行，轉入結構調整與價值重整的新階段。市場運行邏輯，已由過往的「價格驅動」，逐步轉向「價值驅動」，購屋行為回歸居住本質與長期資產配置。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

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在總體環境上，受到信用管制延續與利率維持高檔影響，市場交易動能明顯降溫，整體呈現「量縮價穩」格局。儘管成交量較高峰期收斂，但房價並未出現全面性修正，反映出台灣住宅市場仍具備一定剛性需求支撐，特別是在就業與人口持續集中的都會區，核心地段價格仍具抗跌力。

不過，市場氛圍已出現明顯轉變。過去預售市場的搶購現象逐步退燒，取而代之的是更長的銷售週期與議價空間擴大。購屋人從「搶進場」轉為「多比較」，決策時間拉長，也使建案之間的產品力與品牌力差異更加明顯。

從區域發展觀察，台灣房市仍呈現「產業驅動、核心集中的結構」。北部以雙北為主要支撐，仰賴成熟商業機能與就業市場維持穩定需求；桃園在航空城與產業投資帶動下，持續吸納外溢人口。中部以台中為發展主軸，多核心格局逐步成形；南部則受惠於半導體產業鏈擴張，台南與高雄近年住宅需求顯著提升。

科技業大買家2／科技業狂買廠房＋15%關稅激勵　商用置產續旺衝1500億

▲科技產業的影響尤為關鍵，不僅帶動高薪就業機會，也重塑區域人口結構。（圖／資料照）

其中，科技產業的影響尤為關鍵。以台灣積體電路製造公司為代表的半導體產業，不僅帶動高薪就業機會，也重塑區域人口結構，進一步轉化為穩定的住宅需求來源。這類由產業帶動的剛性需求，成為支撐房市中長期發展的重要基礎。

產品面則明顯朝向精緻化與實用導向發展。隨著家庭結構改變，小坪數與2房產品成為市場主流，但購屋者對空間機能與生活品質要求同步提升，包括智慧管理、節能設備與健康住宅等條件，逐漸成為新建案的基本配備。此外，ESG與低碳建築趨勢，也開始影響開發方向，進一步拉開產品差異。

▲▼ 大台中不動產開發公會理事長王至亮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲王至亮認為，房市將不再是單一趨勢主導，而是進入「結構分化、價值決勝」的新常態。（圖／記者陳筱惠攝）

在市場盤整期間，建商品牌的重要性同步放大。具備施工品質與長期口碑的建商，在銷售穩定度與資產保值性上表現相對突出，顯示市場已由過去的「看價格」，轉向「看品質與信任」。

2026年的台灣房市正處於調整與再平衡階段。價格波動趨緩，但區域與產品分化加劇，市場不再齊漲齊跌。對自住與長期持有者而言，當前環境雖趨理性，但選擇難度反而提高。

未來，隨著產業發展與重大建設持續推進，主要都會區仍具備成長潛力。然而，房市將不再是單一趨勢主導，而是進入「結構分化、價值決勝」的新常態。

在穩健中前行，但不再全面上漲，將是2026年台灣房市更貼近現實的樣貌。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

►王至亮小檔案

學歷：逢甲大學商學博士、美國加州柏克萊大學高階經理人進修班、美國奧克拉荷馬市大學人文科學碩士、美國奧克拉荷馬大學環境工程研究所
經歷：台中建築經營協會理事長、臺中市政府都市設計審議港埠專案小組委員會委員、臺中市工商發展投資策進會委員、臺中市政府都市設計審議委員會委員、大台中不動產建築開發商業同業公會理事長
現職：和唐建設總經理、磊金建設總經理、寶勝開發公司總經理、台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會二期會長

關鍵字：台灣房市半導體建商品牌房價趨勢住宅需求

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